باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -هفتم مهر، روزی برای آنان که به دل آتش میزنند؛ در تقویم رسمی این روز به نام آتشنشانان ثبت شده؛ اما در دل مردم، این روز یادآور کسانی است که بیهیچ ادعا، به دل شعلهها میزنند تا جان دیگری را نجات دهند.
آتشنشان، فقط یک شغل نیست؛ روایتی از شجاعت، ایثار، و لحظههایی که مرز میان مرگ و زندگی، تنها به یک تصمیم و یک حرکت وابسته و توکل به خدایی که گفته نجات یک انسان، همچون نجات همه بشریت است!
در بیستونهم بهمنماه ۱۳۸۲، نیشابور با انفجاری مهیب لرزید. صدایی که تا کیلومترها آنسوتر شنیده شد، شهری را در بهت و وحشت فرو برد. میان دود و آوار، مصطفی برازنده، جوانی اهل قم، خود را با اضطراب به ایستگاه رساند؛جایی که پدرش، مأمور نیروی انتظامی و امدادگر، در دل حادثه گرفتار شده بود.
پدر را در میان آوار پیدا کردم، اما خودم را در مسیر نجات انسانها
در آن صحنه خونین، جستوجو برای پیکر بیجان پدر، میان اجساد و اندامهای متلاشیشده، کابوسی بود که هیچگاه از ذهن آقای برازنده پاک نشد. اما همان روز، تصمیمی گرفت که مسیر زندگیاش را تغییر داد آن هم پوشیدن لباس سرخ آتشنشانی، ادامه راه پدری که جانش را در راه نجات دیگران گذاشت.
از نیشابور تا قم؛ آتشنشان شدن با عشق و زخم
حادثه نیشابور با ۳۰۰ کشته و ۴۵۰ زخمی، یکی از تلخترین فجایع تاریخ معاصر ایران بود. اما در دل آن فاجعه، جوانی داوطلبانه به امدادگری پرداخت و امروز، سالهاست که در شهر قم، نجات انسانها حرفه و رسالت اوست.
هر مأموریت، یک داستان تازه است
مصطفی برازنده میگوید: بعد از آن حادثه، از نظر روحی بهشدت آسیب دیدم، اما بر ترسم غلبه کردم. وارد آتشنشانی شدم و هیچگاه پشیمان نشدم. این شغل، عشقی عظیم میطلبد؛ عشقی که به زندگی من معنا داد.
از نجات پیرمرد تا مرگ کودک؛ خاطراتی که فراموش نمیشوند
او خاطرات تلخ و شیرین بسیاری از سالهای خدمت دارد: از نجات پیرمردی ناتوان در دل آتش جمکران، تا حادثهای در یک فروشگاه خانگی که جان کودک خردسالی را گرفت. هر مأموریت، آزمونی تازه است.
استرس زنگ خطر هیچگاه تمام نمیشود
او می گوید:سالها در لباس آتشنشانی بودن، جرئت و مهارت آدم را بالا میبرد، اما استرس زنگ خطر هیچگاه تمام نمیشود. حتی مأموریتهایی مثل گرفتن زنبور یا باز کردن در خودرو، سختیهای خاص خودشان را دارند. اما عشق به این شغل، همه چیز را آسانتر میکند.
تشکر مردم، مرهمی بر زخمهای پنهان
او باور دارد که آتشنشانی، شغلی نیست که بتوان با نگاه معمولی به آن وارد شد. سختیها، آسیبها، و فشارهای روانی فراوانی دارد. اما گاهی، یک تشکر ساده از سوی مردم، تمام خستگیها را میزداید.
نجات، حتی در روزهای مرخصی
برازنده می گوید:حتی در روزهای مرخصی یا سفر، اگر کسی نیاز به آموزش نکات ایمنی داشته باشد، دریغ نمیکند. در جادهها، اگر حادثهای رخ دهد، بیدرنگ برای کمک میشتابد. نجات انسانها، بخشی از وجود او شده است.
در دل حادثه، چهره پدر را میبینم
در لحظههای بحران، چهره پدر در ذهنش زنده میشود. در تلخیهای پس از حادثه، با یاد او آرام میگیرد.
در روز آتشنشان، از مردانی گفتیم که هر روز به دل خطر میزنند، بیآنکه نامشان در تیترها بیاید یا چهرهشان در قابها بدرخشد. آنان که میان دود و آوار، نه فقط جانها را نجات میدهند، بلکه معنای انسانبودن را زنده نگه میدارند. برای مصطفی برازنده و هزاران آتشنشان دیگر، هر مأموریت سفریاست به مرز مرگ و زندگی؛سفری که با توکل آغاز میشود و با نجات، معنا میگیرد.
در لحظهای که همه میگریزند، کسی هست که بایستد، بشتابد، و بگوید: نجات انسان، شغل من است.