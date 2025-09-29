یک شهروند عراقی به جرم قاچاق جنگجو به ارتش روسیه در اوکراین به حبس ابد محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات قضایی روز دوشنبه اعلام کردند یک شهروند عراقی به اتهام قاچاق جنگجو، به حبس ابد محکوم شده است. وی عراقیها را برای جنگیدن در کنار روسیه علیه اوکراین اجیر میکرد.
دادگاه کیفری نجف در بیانیهای اعلام کرد که این فرد محکوم «گروههایی تشکیل داده و در ازای دریافت پول، آنان را برای جنگ به کشورهای خارجی اعزام میکرد» و این حکم بر اساس قانون مبارزه با قاچاق انسان عراق صادر شده است.
یک مقام قضایی و یک مقام امنیتی ارشد عراقی که به دلیل عدم مجوز برای اظهارنظر، شرط عدم انتشار نام خود را گذاشتهاند، گفتند این مرد که او را «ریسان فلاح کامل» شناسایی کردند، به جرم اعزام جنگجو و اعزام آنان برای جنگ در طرف روسیه محکوم شده است.
از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، جنگجوهای خارجی به هر دو طرف پیوستهاند.
اوایل امسال، مقامات اوکراینی ادعا کردند تعداد قابل توجهی از شهروندان چینی برای ارتش مهاجم روسیه میجنگند. چین این ادعاها را رد کرده است.
مقامات آمریکایی و کرهجنوبی نیز میگویند کرهشمالی هزاران سرباز و مهمات برای کمک به روسیه در میدان نبرد اعزام کرده است.
مقامات اوکراینی در اوایل جنگ گفته بودند که بیش از ۲۰،۰۰۰ نفر از ۵۲ کشور برای کمک به دفاع در برابر تجاوز روسیه به اوکراین آمدهاند. از آن زمان، آمار جنگجوهای خارجی در صفوف ارتش اوکراین محرمانه شده است.
سال گذشته، نیروهای روسیه یک تبعه انگلیسی را که در کنار نیروهای اوکراینی میجنگید و بخشی از منطقه کورسک روسیه را اشغال کرده بود، دستگیر کردند.
منبع: آسوشیتدپرس