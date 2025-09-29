افرادی که می‌خواهند خون بدهند از سن ۱۸ سالگی مجاز به اهدا هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام میرزایی، معاون اجتماعی سازمان انتقال خون در برنامه تلویزیونی گفت که انتقال دهندگان از سنین ۱۸ تا ۶۵ سال می‌توانند خون اهدا کنند.

توصیه‌های طب ایرانی برای تقویت قلب
علائم قلبی در زنان مبهم‌تر و خاموش‌تر از مردان است
وزیر بهداشت: حفظ آمادگی برای مواجهه با بحران‌ها یک ضرورت راهبردی است
