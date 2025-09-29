طالبان دستور قطع موقت اینترنت فیبر نوری در سراسر افغانستان را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش منابع محلی در کابل، طالبان روز دوشنبه (۷ شهریور) خدمات اینترنت فیبر نوری را در پایتخت و سراسر کشور قطع کرده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، در حال حاضر تنها اینترنت موبایل در دسترس است.

شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت در اطلاعیه‌هایی اعلام کرده‌اند که این اقدام «براساس دستور مراجع دولتی طالبان» به‌گونه موقت عملی شده است.

منابع تأیید کرده‌اند که از عصر امروز خدمات فیبر نوری در سراسر کشور متوقف شده و این مسأله نشرات رسانه‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است.

گفتنی است طالبان پیش از این نیز در شماری از ولایت‌ها خدمات اینترنت فیبر نوری را مسدود کرده بودند.