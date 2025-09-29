حسینی گفت: سیستان وبلوچستان مهد هنر و فرهنگ بوده و صنایع دستی آن هم معرف اصالت و هویت زنان و مردان اصیل این دیار است.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ سید هادی حسینی مشاور وزیر میراث‌فرهنگی و عضو هیات مدیره صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی ۷ مهرماه در سفر به حوزه سیستان و حضور در جشنواره گردشگری «کی بانو» که در روستای خمک برگزار شد اظهار کرد: زنان نجیب و با اصالت سیستانی در کنار تربیت فرزندان غیرتمند، سخت کوش و مرزدار، با دستان توانمند خود مشغول تولید صنایع دستی فاخر و کم نظیر هستند و امیدوارم هیچ‌گاه این دستان خسته نشود.

او ادامه داد: زنان این دیار علاوه بر کمک به معیشت خانواده؛ در تولید، معرفی و ترویج صنایع دستی فاخر استان نیز تلاش می‌کنند که جای تقدیر دارد و این محصولات باید بیش از پیش در سطوح ملی و جهانی دیده شود.

 

به گفته حسینی، خوشبختانه اداره کل میراث فرهنگی سیستان وبلوچستان طی دو سال گذشته خدمات شایسته‌ای در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان انجام داده که بسیار ارزشمند است و هر چه برای این مردم خدمت شود باز هم لیاقت آنها بیشتر است.

او خاطر نشان کرد: به فضل الهی و با یاری مردم، فرهنگ، تاریخ و هویت ایران اسلامی طی سالیان طولانی همچنان پایدار و ماندگار بوده است و این هنر و صنایع دستی نیز در معرفی صحیح ایران بسیار نقش آفرین بوده است که باید همچنان با قوت در این مسیر گام برداشته شود.

منبع میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی سیستان وبلوچستان 

برچسب ها: میراث فرهنگی ، هفته گردشگری
خبرهای مرتبط
غبار روبی مسجد رنگونی ها در آبادان
برپایی تور رایگان اروند گردی
بازدید از ساختمان قدیمی اداره بندر و کشتیرانی خرمشهر / شناسایی و ثبت بناهای باقی‌مانده از دوران دفاع مقدس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آموزش بیش از ۲۰ هزار نوآموز دو زبانه در سیستان و بلوچستان
صنایع دستی سیستان وبلوچستان معرف تاریخ و فرهنگ این سرزمین است
آخرین اخبار
صنایع دستی سیستان وبلوچستان معرف تاریخ و فرهنگ این سرزمین است
آموزش بیش از ۲۰ هزار نوآموز دو زبانه در سیستان و بلوچستان
اهدای عضو بیمار ۴۹ ساله مرگ مغزی در زاهدان