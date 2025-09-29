سری جدید مجموعه تلویزیونی سرنخ به زودی از شبکه نسیم پخش خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سری جدید سرنخ با اجرای مجید واشقانی چهارشنبه تا جمعه از ساعت ۲۰ از شبکه نسیم پخش خواهد شد که تیزر آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

برچسب ها: مجموعه تلویزیونی ، فیلم جدید ، سریال جدید
