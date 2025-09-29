رسانه‌ها از تماس تلفنی رئیس جمهور امریکا با امیر قطر پیش از دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - با نزدیک‌شدن دیدار مهم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، گزارش‌ها حاکی از تماس تلفنی این مقام آمریکایی با تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، است.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی با اشاره به این تماس، به ادعای مقامات ارشد کشور‌های عربی پرداخته که می‌گویند آمریکا طرح پایان دادن به جنگ غزه را به گونه‌ای تعدیل کرده که با خواسته‌های نتانیاهو همسو شود.

پیش از این نیز سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده بود ترامپ با میانجیان قطری گفت‌و‌گو خواهد کرد. کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، در این زمینه تأکید کرد که ترامپ با نمایندگان قطر که نقش کلیدی در میانجیگری بین واشنگتن و حماس ایفا کرده‌اند، مذاکره خواهد کرد.

شایان ذکر است که در ساعات اخیر، گمانه‌زنی‌ها و اظهارات مقامات آمریکایی و اسرائیلی درباره توافق آتش‌بس در غزه و خاتمه‌دادن به این جنگ خونبار، شدت یافته است.

منبع:الجزیره

برچسب ها: دولت ترامپ ، آتش بس غزه ، امیر قطر
خبرهای مرتبط
ترامپ وعده داد اسرائیل کرانه باختری را ضمیمه نخواهد کرد
خاطرات جنجالی مشاور ترامپ: «آمریکا با خودش در جنگ است»
کاخ سفید: توافق غزه «بسیار نزدیک» است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر بابت حمله به این کشور
حماس: طرح صلح ترامپ فاقد ضمانت اجرایی و مغایر با منافع فلسطین است
ادعای ترامپ: به طرحی جدید برای صلح در خاورمیانه نزدیک شدیم
توهم ترامپ درباره پیوستن ایران به توافق ابراهیم
کُشته و زخمی شدن ۱۱ نظامی اسرائیلی در عملیات ترکیبی حماس
واکنش مقامات صهیونیست به عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر
نتانیاهو از طرح صلح ترامپ حمایت کرد
قطر تماس عذرخواهی نتانیاهو را تایید کرد
کره شمالی: هرگز از انرژی هسته‌ای دست نخواهیم کشید
کاخ سفید طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه را به اشتراک گذاشت
آخرین اخبار
وقتی فوتبال به گروگان سیاست خارجی آمریکا بدل می‌شود
الگویی جهانی از مقاومت در برابر اشغالگری
از دریای سرخ تا غزه: یمن چگونه روایت صلح را به چالش می‌کشد؟
کاخ سفید طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه را به اشتراک گذاشت
حماس: طرح صلح ترامپ فاقد ضمانت اجرایی و مغایر با منافع فلسطین است
قطر تماس عذرخواهی نتانیاهو را تایید کرد
نتانیاهو از طرح صلح ترامپ حمایت کرد
توهم ترامپ درباره پیوستن ایران به توافق ابراهیم
ادعای ترامپ: به طرحی جدید برای صلح در خاورمیانه نزدیک شدیم
کُشته و زخمی شدن ۱۱ نظامی اسرائیلی در عملیات ترکیبی حماس
واکنش مقامات صهیونیست به عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر
حماس: برای آزادی اسرا در چارچوب توافقی جامع مبنی بر پایان جنگ و خروج اشغالگران از غزه آماده‌ایم
حزب حاکم کارگر انگلیس به پذیرش وقوع نسل‌کشی در غزه رای داد
تظاهرات اسرائیلی‌ها در برابر سفارت آمریکا در تل آویو برای پایان جنگ و آزادی اسرا
عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر بابت حمله به این کشور
کره شمالی: هرگز از انرژی هسته‌ای دست نخواهیم کشید
گزافه گویی تروئیکای اروپا علیه ایران پس از اسنپ بک
ترامپ در استقبال از نتانیاهو: مطمئنم به زودی صلح در غزه برقرار خواهد شد
یک شهید در حمله پهپادی اسرائیل در شرق لبنان
پوتین دستور بزرگترین فراخوان پاییزی خدمت سربازی از سال ۲۰۱۶ را صادر کرد
انگلیس از یک «حادثه» در نزدیکی عدن یمن خبر داد
ترامپ روی فیلم‌های خارجی هم تعرفه بست
تجهیز مرز دوغارون؛ شریان حیاتی صادرات سوخت ایران به افغانستان
ارسال کمک های هند به افغانستان از طریق چابهار
۳ آمریکایی در زندان های افغانستان
مرگ ۵ کودک بر اثر سرخک؛ آغاز کارزار واکسیناسیون گسترده در افغانستان
گفتگوی ترامپ و امیر قطر پیش از دیدارش با نتانیاهو
حبس ابد برای شهروند عراقی به اتهام قاچاق جنگجو به ارتش روسیه
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سرگرفت
کاخ سفید: توافق غزه «بسیار نزدیک» است