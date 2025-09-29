باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - با نزدیک‌شدن دیدار مهم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، گزارش‌ها حاکی از تماس تلفنی این مقام آمریکایی با تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، است.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی با اشاره به این تماس، به ادعای مقامات ارشد کشور‌های عربی پرداخته که می‌گویند آمریکا طرح پایان دادن به جنگ غزه را به گونه‌ای تعدیل کرده که با خواسته‌های نتانیاهو همسو شود.

پیش از این نیز سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده بود ترامپ با میانجیان قطری گفت‌و‌گو خواهد کرد. کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، در این زمینه تأکید کرد که ترامپ با نمایندگان قطر که نقش کلیدی در میانجیگری بین واشنگتن و حماس ایفا کرده‌اند، مذاکره خواهد کرد.

شایان ذکر است که در ساعات اخیر، گمانه‌زنی‌ها و اظهارات مقامات آمریکایی و اسرائیلی درباره توافق آتش‌بس در غزه و خاتمه‌دادن به این جنگ خونبار، شدت یافته است.

منبع:الجزیره