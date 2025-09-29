وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت حمایت از صنعت قیر در شرایط تحریمی با توجه به ظرفیت صادرات و ارزآوری قیر تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در نشست هم اندیشی با انجمن تولید کنندگان قیر که صبح امروز دوشنبه هفتم مهرماه در ساختمان دادمان برگزار شد، بر تشکیل جلسه ویژه ارزآوری قیر و کمیته ویژه مرتبط در وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد.

صادق با اشاره به شرایط ویژه کشور پس از فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها گفت: ظرفیت بسیار بالایی در صنعت قیر وجود دارد که وزارت راه و شهرسازی برای استفاده از این ظرفیت آمادگی دارد.

وی وزیر راه و شهرسازی که ریاتس بیش از پنج کمیسیون مشترک اقتصادی را بر عهده دارد، در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت صادرات قیر به کشورهای همسایه اشاره و تصریح کرد: موضوع قیر یکی از مطالبات جدی کشورهای همسایه است که همواره در نشست‌های کمیسیون‌های مشترک اقتصادی مطرح می‌شود. در واقع به خاطر کیفیت بالای تولید قیر و همچنین حوزه ساخت ایران در مقایسه با کشورهای دیگر، شاهد درخواست‌های بالایی در این زمینه هستیم.

وی در ادامه به امکان مبادله پایاپای قیر ایران با گاز ترکمنستان توسط وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و جبران هزینه‌ها از طریق تخصیص وکیوم باتوم مورد نیاز تولیدکنندگان قیر در کشور اشاره کرد و گفت: این سیکل خیلی راحت می‌تواند به یکدیگر وصل شود.

صادق در ادامه خواستار تشکیل جلسه ویژه ارزآوری قیر و تشکیل کمیته ویژه مربوطه در وزارت راه و شهرسازی شد و تاکید کرد که اولین جلسه آن در هفته جاری برگزار شود.

وی همچنین بر ضرورت پرداخت مطالبات پیمانکاران این حوزه از پروژه‌های راهسازی و راهداری کشور به ویژه در فصولی که فعالیت‌های عمرانی کمتر است، تاکید کرد.

بررسی امکان واردات ماشین آلات حوزه راه و ساختمان و ناوگان حمل و نقل از محل ارزآوری صنعت قیر

وزیر راه و شهرسازی همچنین بر لزوم بررسی امکان واردات ماشین آلات مورد نیاز حوزه ساخت و نگهداری راه و ساختمان به علاوه ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر مورد نیاز کشور از محل ارزآوری صنعت قیر کشور تاکید کرد.

صادق در مورد عوارض ترانزیت نیز به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دستور داد که با همکاری بانک مرکزی، وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و با حضور رئیس مرکز امور بین الملل وزارت راه و شهرسازی جلساتی را به منظور بررسی درخواست انجمن تولید کنندگان قیر و حصول نتیجه برگزار کند. همچنین مسائل و موضوعات انجمن در مورد صادرات قیر با وزارت صمت مورد پیگیری قرار گیرد.

وی خطاب به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز خواستار دریافت نقطه نظرات انجمن تولیدکنندگان قیر ایران در زمان تهیه نشریه‌های تخصصی و استفاده از تجربیات انجمن در این حوزه شد.

وزیر راه و شهرسازی در مورد درخواست ایجاد مرکز نوآوری قیر نیز توضیح داد: پیرو جلسه‌ای که ابتدای هفته جاری با معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری برگزار شد، درخواست انجمن توسط مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بررسی شود تا شاهد ارتقا بیش از پیش کیفیت قیر و تنوع در تولید نمونه‌های مختلف آسفالت در کشور باشیم.

شایان ذکر است که در این نشست گزارشی از وضعیت موجود صنعت قیر ایران ارائه شد که بیانگر تولید سالانه ۶ میلیون تن قیر و سهم ۲.۵ میلیون تنی مصرف داخلی است که بیش از ۹۰ درصد آن صرف عملیات روسازی می‌شود.

اعضای هیات مدیره انجمن قیر ایران نیز در این جلسه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص ظرفیت‌های عظیم صادراتی به دلیل کیفیت بالای تولید داخل و ارزآوری این صنعت بزرگ و غیر تحریمی پرداختند و چالش‌های موجود در این صنعت از جمله قیمت و سهمیه عرضه وکیوم باتوم، عوارض ترانزیت قیر و ضرورت ایجاد مرکز نوآوری قیر را مطرح کردند.

این نشست با حضور سید عبدالله ارجایی معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر، هوشنگ بازوند معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، غزال راهب رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و اروجعلی علیزاده معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برگزار شد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی