یک شاعر به شکل هنرمندانه‌ای می‌تواند شعر سرایی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شاعر خلاق کشورمان با حضور در برنامه هموطنز از شبکه نسیم با مهارت بالایی توانست به صورت بداهه با استفاده از کلمات شعرسرایی کند که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: شعر نو ، شعر خوب ، آثار شاعر
خبرهای مرتبط
رقابت برگزیدگان «قند پهلو» در مرحله نیمه‌نهایی
معرفی کتاب «غوغای غزل؛ از مُعزّی تا منزوی» + فیلم
«قندپهلو» با طعم معاصر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مستند «انیگما» بزودی اکران می‌شود/ «انیگما» روایتی متفاوت از نقش استارلینک در جنگ ۱۲ روزه 
پخش زنده مسابقات گلف قهرمانی کشورمان در شبکه ورزش
صالحی امیری: زنان حق دارند نیمی از ظرفیت‌های دولت را عهده‌دار شوند
از «اشک هور» تا «پسران هور»؛ داستانی از مقاومت و ایثار
«تبعیض» روی آنتن شبکه نمایش
یک «غرق نشدنی» در شبکه نمایش
نقش وزارت ارشاد به عنوان متولی برگزاری جلسات هیأت نظارت بر نشر کتاب
آخرین اخبار
نقش وزارت ارشاد به عنوان متولی برگزاری جلسات هیأت نظارت بر نشر کتاب
از «اشک هور» تا «پسران هور»؛ داستانی از مقاومت و ایثار
یک «غرق نشدنی» در شبکه نمایش
«تبعیض» روی آنتن شبکه نمایش
صالحی امیری: زنان حق دارند نیمی از ظرفیت‌های دولت را عهده‌دار شوند
پخش زنده مسابقات گلف قهرمانی کشورمان در شبکه ورزش
مستند «انیگما» بزودی اکران می‌شود/ «انیگما» روایتی متفاوت از نقش استارلینک در جنگ ۱۲ روزه 
مکتب و صدای سید حسن نصرالله هنوز در دلمان جاری است
نماهنگ عهد عزت؛ بازخوانی سخنان شهید نصرالله از عزت و مقاومت + فیلم
حق سید حسن نصرالله شهادت بود
فراخوان شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار منتشر شد