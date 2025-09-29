محافل عزاداری حرم مطهر بانوی کرامت در ایام رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با حضور مداحان وخطبا برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس حیدری - خطبا و مداحان محافل عزاداری حرم مطهر بانوی کرامت در ایام رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار می شود.

خطبا: حجج اسلام والمسلمین حبیب الله فرحزاد، عبدالحسین بندانی نیشابوری، سید علی‌اکبر اجاق نژاد (آذری)، سید حسین مؤمنی، علیرضا پناهیان، حامد کاشانی، محمد میرزامحمدی، محمدرضا عابدینی، محمدمهدی ماندگاری، سید میرهاشم حسینی، سید حسین آقامیری، ناصر رفیعی، سید محمدمهدی میرباقری، شیخ عبدالله الکعبی (عربی)، محمد حاج ابوالقاسم و سید ضیغم رضوی (اردو).

 با حضور مداحانی همچون عباس حیدرزاده، علیرضا اسفندیاری (آذری)، سیدرضا تحویلدار، حسن اسداللهی، سید مجید بنی‌فاطمه، حسین ستوده، سید علی حسینی نژاد، مهدی سلحشور، علی حبیب زاده، سید مصطفی میرداماد، حسن حیدرزاده، سید مهدی موسوی، سید رضا نریمانی، مهدی رسولی، محمود کریمی، سید مهدی میرداماد، محمدرضا بذری، ملا عمار الکنانی (عربی)، سید رضاعباس زیدی (اردو) امیر کرمانشاهی و سید محسن بنی فاطمی ، پنجشنبه و جمعه ۱۰ و ۱۱ مهرماه در شبستان امام خمینی (ره) برگزار می شود.

برچسب ها: محافل عزاداری ، رحلت حضرت معصومه
