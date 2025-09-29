باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه در پستی در پلتفرم «تروث سوشال» اعلام کرد که آمریکا بر تمام فیلم‌های ساخته‌شده در خارج از این کشور، تعرفه ۱۰۰ درصدی اعمال خواهد کرد.

او روز دوشنبه گفت: «صنعت فیلمسازی ما از ایالات متحده آمریکا توسط کشور‌های دیگر دزدیده شده است، درست مثل «دزدیدن آب نبات از یک بچه».

ترامپ قبلاً در ماه مه نیز تهدید به اعمال چنین عوارضی کرده بود، اما جزئیات کمی ارائه داده بود که این امر منجر به سردرگمی مدیران صنعت سرگرمی شده بود.

سهام نتفلیکس و وارنر برادرز دیسکاوری در معاملات پیش از بازار به ترتیب ۱.۴ درصد و ۰.۶ درصد کاهش یافت.

منبع: رویترز