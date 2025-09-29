آمریکا تعرفه ۱۰۰ درصدی بر فیلم‌های ساخته‌شده در خارج از این کشور اعمال می‌کند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه در پستی در پلتفرم «تروث سوشال» اعلام کرد که آمریکا بر تمام فیلم‌های ساخته‌شده در خارج از این کشور، تعرفه ۱۰۰ درصدی اعمال خواهد کرد.

او روز دوشنبه گفت: «صنعت فیلمسازی ما از ایالات متحده آمریکا توسط کشور‌های دیگر دزدیده شده است، درست مثل «دزدیدن آب نبات از یک بچه». 

ترامپ قبلاً در ماه مه نیز تهدید به اعمال چنین عوارضی کرده بود، اما جزئیات کمی ارائه داده بود که این امر منجر به سردرگمی مدیران صنعت سرگرمی شده بود.

سهام نتفلیکس و وارنر برادرز دیسکاوری در معاملات پیش از بازار به ترتیب ۱.۴ درصد و ۰.۶ درصد کاهش یافت.

منبع: رویترز 

برچسب ها: دونالد ترامپ ، تعرفه کالا ، فیلم های هالیوود
خبرهای مرتبط
ترامپ تعرفه‌های جدید آمریکا بر دارو، کامیون و مبلمان را اعمال کرد
پس از لغو ویزا،
رئیس جمهور کلمبیا، واشنگتن را به نقض قوانین بین المللی متهم کرد
سیاست نامنظم ترامپ شرکت‌های چندملیتی را نگران کرده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترس اسرائیل از حمله ایران پس از اعمال مکانیسم ماشه
اسنپ‌بک چگونه «بلوک شرقی» را متولد کرد؟
شکست توهم جولانی در نیویورک: اسرائیل او را نپذیرفت
تحریم‌های جدید ایران؛ تهدیدی برای اقتصاد افغانستان
اتحادیه اروپا اعمال مجدد تحریم‌های ایران را تأیید کرد
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سرگرفت
حمله موشکی و پهپادی یمن به اهداف حساس در اراضی اشغالی
رکوردشکنی طلای جهانی درپی تضعیف دلار
تدوین «اطلس اشتغال اتباع خارجی» در تهران برای مهار اشتغال غیرقانونی
ناوگان صمود ۴ روز با غزه فاصله دارد
آخرین اخبار
یک شهید در حمله پهپادی اسرائیل در شرق لبنان
پوتین دستور بزرگترین فراخوان پاییزی خدمت سربازی از سال ۲۰۱۶ را صادر کرد
انگلیس از یک «حادثه» در نزدیکی عدن یمن خبر داد
ترامپ روی فیلم‌های خارجی هم تعرفه بست
تجهیز مرز دوغارون؛ شریان حیاتی صادرات سوخت ایران به افغانستان
ارسال کمک های هند به افغانستان از طریق چابهار
۳ آمریکایی در زندان های افغانستان
مرگ ۵ کودک بر اثر سرخک؛ آغاز کارزار واکسیناسیون گسترده در افغانستان
گفتگوی ترامپ و امیر قطر پیش از دیدارش با نتانیاهو
حبس ابد برای شهروند عراقی به اتهام قاچاق جنگجو به ارتش روسیه
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سرگرفت
کاخ سفید: توافق غزه «بسیار نزدیک» است
قطع سراسری اینترنت فیبر نوری در افغانستان
پوتین قانون خروج از معاهده ضد شکنجه اتحادیه اروپا را امضا کرد
انگلیس تحریم‌های جدید مرتبط با ایران اعمال کرد
مدودف: اروپا توان تحمل جنگ با ما را ندارد
کلوگ: اوکراین می‌تواند اجازه حملات به عمق خاک روسیه را داشته باشد
اسموتریچ خواستار «آزادی کامل عملیاتی» ارتش اسرائیل در غزه شد
توانایی جنگنده‌های مصر شوک جدید به اسرائیل
۴۴ رشته ورزشی برای مهاجرین افغانستانی در ایران + فیلم
موشک‌های ۲۵۰۰ کیلومتری در راه اوکراین؟
ترس اسرائیل از حمله ایران پس از اعمال مکانیسم ماشه
ناوگان صمود ۴ روز با غزه فاصله دارد
اتحادیه اروپا اعمال مجدد تحریم‌های ایران را تأیید کرد
پنتاگون از سازندگان موشک خواسته که تولید خود را دو برابر کنند
شکست توهم جولانی در نیویورک: اسرائیل او را نپذیرفت
قیمت نقره از مرز ۴۷ دلار عبور کرد
سوئد و فرانسه سیستم‌های ضد پهپاد برای پشتیبانی از امنیت اجلاس دانمارک ارسال می‌کنند
اتحادیه اروپا ممکن است درباره مصادره دارایی‌های روسیه تصمیم بگیرد
آغاز نشست اسلام‌آباد با حضور مخالفان طالبان برای«وحدت و اعتماد»