عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی گفت: مشکلات عدیده حاکم بر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی، امروز سبب شده تا تولید سازه‌های فولادی مرتبط با صنعت ساختمان به کمتر از ۵ درصد برسد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- گلچین عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی  در نشست خبری امروز اظهارداشت: صنعت ساختمان یکی از مهمترین ارکان توسعه کشورهاست و انتخاب نوع سازه و مصالح در این صنعت، نقش تعیین‌کننده ای در ایمنی، سرعت ساخت و اقتصاد پروژه‌ها دارد.

وی افزود: فولاد پایه اصلی بسیاری پروژه‌های عظیم در جهان است که از مزایایی نظیر مقاومت بالا در برابر بارهای مختلف، ایمنی بالا به‌ویژه در برابر زلزله، استحکام و قابلیت شکل پذیری برخوردار است؛ به همین دلیل به انتخاب نخست در ساختمان‌های بلندمرتبه و مناطق زلزله خیز تبدیل شده است.

گلچین ادامه‌داد: سرعت بالای اجرای کار در سازه‌های فولادی (در مقایسه با سازه‌های بتنی)، نیاز کمتر به نیروی کار ماهر، مدت زمان کمتر اجرای پروژه‌ها، انعطاف‌پذیری در طراحی و معماری ساختمان، کنترل کیفی بالا، قابلیت توسعه و تغییر در آینده، دوام بالا و صرفه‌جویی بلندمدت از دیگر مزایای سازه‌های فولادی است.

وی گفت: نکته دیگری که به‌ویژه در جنگ اخیر به روشنی عیان شد، قابلیت بازیافت سازه‌های فولادی در مقابل سازه‌های بتنی است، به طوری که ۱۰۰ درصد فولاد قابل بازیافت است و در مجموع، ساخت سازه‌های فولادی کاهش مصرف انرژی را به دنبال خواهد داشت.

او بیان کرد: کیفیت تولید محصولات فولادی کشورمان از جمله پروفیل، شمش، ورق و ... بسیار بالا و در اندازه تولیدات کشورهای برتر است، با این حال ضخامت ورق‌هایی که در ایران تولید می‌شود محدود است، همچنین در تولید محصولات با پِرت بالایی مواجهیم.

وی یادآور شد: امروز در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی با مشکلات عدیده‌ای از جمله کمبود نقدینگی، کاهش بودجه های عمرانی دولت، ناترازی انرژی، افزایش قیمت سازه‌های فولادی به دلیل تورم، عدم همکاری مناسب بانک‌ها در اعطای وام و تسهیلات، خروج نیروی انسانی ماهر و ... مواجهیم.

گلچین تصریح کرد: به همین دلیل تولید سازه‌های فولادی مورد استفاده در پروژه‌های ساختمانی به کمتر از پنج درصد رسیده است، بسیاری شرکت‌های ساختمانی در شرایط فعلی بیکارند و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت‌ها نیز دچار مشکل شده است.

وی بیان کرد: در مقوله صادرات نیز شرکت‌ها با مشکلات انتقال ارز، جابه‌جایی پول و .. مواجهند و در مجموع مشکلات و رکود فعلی موجب شده تا شرکت‌ها با حداقل سود در حد پنج درصد به تولید – آن هم با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت واقعی خود- ادامه دهند.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
