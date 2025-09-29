باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان امنیت دریایی انگلیس (UKMTO) روز دوشنبه در یک اطلاعیه اعلام کرد که از وقوع یک «حادثه» در فاصله ۱۲۸ مایل دریایی جنوب شرقی بندر عدن در یمن مطلع شده است. بر این اساس، یک کشتی باری با پرچم هلند درحدود ۱۲۰ مایلی جنوب‌شرقی عدن هدف حمله قرار گرفت.

این نهاد افزود: «کاپیتان کشتی گزارش مشاهده یک پرش آب (انفجار) و دود در دور دست را داده است.»

سازمان امنیت دریایی انگلیس خاطرنشان کرد که مقامات در حال بررسی این حادثه هستند و به کشتی‌های حاضر در منطقه توصیه کردند که «با احتیاط تردد کرده و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.»

منبع: رویترز