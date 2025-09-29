باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز دوشنبه ۱۳۵ هزار نفر را برای خدمت نظامی دوره‌ای فراخواند که بزرگ‌ترین اعزام پاییزی این کشور از سال ۲۰۱۶ محسوب می‌شود.

روسیه هر ساله در بهار و پاییز، مردان ۱۸ تا ۳۰ ساله را برای خدمت سربازی اجباری فرامی‌خواند.

انتظار می‌رود سربازان وظیفه به مدت یک سال در یک پایگاه نظامی در داخل خاک روسیه خدمت کنند و نه برای جنگ در اوکراین، اگرچه گزارش‌هایی مبنی بر اعزام سربازان وظیفه به خط مقدم وجود داشته است.

کارزار‌های سالانه خدمت سربازی در روسیه، ارتباطی با بسیج عمومی (موسسه‌ای که در آن مردان روس برای جنگ در زمان جنگ‌افروزی فراخوانده می‌شوند) ندارد. با این حال، سربازان وظیفه‌ای که دوره آموزش نظامی را تکمیل کرده‌اند، احتمال بیشتری دارد که در آینده برای جنگ فراخوانده شوند.

پوتین در فرمانی که روز دوشنبه صادر شد، دستور «فراخوانی ۱۳۵ هزار شهروند فدراسیون روسیه از اول اکتبر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵» را صادر کرد.

این اقدام، بزرگ‌ترین اعزام پاییزی از سال ۲۰۱۶ است و در ترکیب با ۱۶۰ هزار نفری که در بهار فراخوانده شدند، به این معنی است که سال ۲۰۲۵ همچنین بزرگ‌ترین فراخوان کلی از آن سال تاکنون خواهد بود.

روسیه معمولاً تعداد بیشتری از مردان را در بهار، زمانی که اکثر مردم از دبیرستان یا کالج فارغ‌التحصیل می‌شوند، به خدمت فرامی‌خواند.

پوتین از سال ۲۰۲۲، فراخوان سالانه خدمت سربازی را به طور متوسط سالانه حدود پنج درصد افزایش داده است.

او در سپتامبر ۲۰۲۴ دستور گسترش نیروی نظامی به ۱.۵ میلیون سرباز فعال - یکی از بزرگ‌ترین ارتش‌های جهان - را صادر کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه