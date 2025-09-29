مرگ ۵ کودک بر اثر سرخک؛ آغاز کارزار واکسیناسیون گسترده در افغانستان

یک کارزار ده‌روزه واکسیناسیون سرخک در ولایت‌های غزنی و پکتیا آغاز شد. این اقدام فوری در پاسخ به مرگ پنج کودک و ثبت نزدیک به ۱۵۰۰ مورد ابتلا در یک ماه گذشته، با هدف ایمن‌سازی صدها هزار کودک در برابر این بیماری کشنده انجام می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- کارزار ده‌روزه واکسیناسیون سرخک در ولایت‌های غزنی و پکتیا با هدف ایمن‌سازی صدها هزار کودک در پاسخ به شیوع این بیماری آغاز شد.

در ولایت غزنی، حدود ۷۰۰ هزار کودک از ۹ ماهه تا ۱۰ ساله تحت پوشش این برنامه قرار خواهند گرفت. مقامات پزشکی این ولایت اعلام کردند که برای اجرای این برنامه، بیش از دو هزار کارمند بهداشتی به کار گماشته شده‌اند.

در ولایت پکتیا نیز کارزار مشابهی برای واکسیناسیون کودکان شش‌ماهه تا ۱۰ ساله در تمام شهرستان‌ها آغاز شده است. این برنامه با همکاری ۱۰۵۲ کارمند بهداشتی و عمدتاً از طریق مراکز دینی و مساجد اجرا خواهد شد.

این اقدام فوری پس از ثبت نزدیک به ۱۵۰۰ مورد بیماری و مرگ پنج کودک در اثر سرخک تنها در یک ماه گذشته انجام می‌گیرد.

پزشکان تأکید می‌کنند که واکسیناسیون نقش حیاتی در جلوگیری از شیوع سرخک دارد و همکاری گسترده والدین برای موفقیت این برنامه ضروری است.

 بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، سرخک هنوز یکی از عوامل اصلی مرگ‌ومیر کودکان در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در مناطقی با پوشش واکسیناسیون پایین، محسوب می‌شود.

کارشناسان یادآور می‌شوند که سرخک بیماری‌ای است که می‌توان به‌طور کامل از آن پیشگیری کرد، اما در کشورهایی مانند افغانستان، به دلیل فقر، مهاجرت و کمبود خدمات بهداشتی، بسیاری از کودکان به‌موقع واکسینه نمی‌شوند.

برچسب ها: واکسیناسیون سرخک ، افغانستان ، بیماری سرخکان در افغانستان
خبرهای مرتبط
افزایش بیماری سرخکان در افغانستان
افزایش ۸۲ درصدی مبتلایان به سرخکان در ولایت پروان
ابتلای بیش از ۱۵۰  کودک به سرخک در زابل افغانستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترس اسرائیل از حمله ایران پس از اعمال مکانیسم ماشه
اسنپ‌بک چگونه «بلوک شرقی» را متولد کرد؟
عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر بابت حمله به این کشور
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سرگرفت
شکست توهم جولانی در نیویورک: اسرائیل او را نپذیرفت
اتحادیه اروپا اعمال مجدد تحریم‌های ایران را تأیید کرد
کاخ سفید: توافق غزه «بسیار نزدیک» است
ناوگان صمود ۴ روز با غزه فاصله دارد
قطع سراسری اینترنت فیبر نوری در افغانستان
حبس ابد برای شهروند عراقی به اتهام قاچاق جنگجو به ارتش روسیه
آخرین اخبار
حماس: طرح صلح ترامپ فاقد ضمانت اجرایی و مغایر با منافع فلسطین است
قطر تماس عذرخواهی نتانیاهو را تایید کرد
نتانیاهو از طرح صلح ترامپ حمایت کرد
توهم ترامپ درباره پیوستن ایران به توافق ابراهیم
ادعای ترامپ: به طرحی جدید برای صلح در خاورمیانه نزدیک شدیم
کُشته و زخمی شدن ۱۱ نظامی اسرائیلی در عملیات ترکیبی حماس
واکنش مقامات صهیونیست به عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر
حماس: برای آزادی اسرا در چارچوب توافقی جامع مبنی بر پایان جنگ و خروج اشغالگران از غزه آماده‌ایم
حزب حاکم کارگر انگلیس به پذیرش وقوع نسل‌کشی در غزه رای داد
تظاهرات اسرائیلی‌ها در برابر سفارت آمریکا در تل آویو برای پایان جنگ و آزادی اسرا
عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر بابت حمله به این کشور
کره شمالی: هرگز از انرژی هسته‌ای دست نخواهیم کشید
گزافه گویی تروئیکای اروپا علیه ایران پس از اسنپ بک
ترامپ در استقبال از نتانیاهو: مطمئنم به زودی صلح در غزه برقرار خواهد شد
یک شهید در حمله پهپادی اسرائیل در شرق لبنان
پوتین دستور بزرگترین فراخوان پاییزی خدمت سربازی از سال ۲۰۱۶ را صادر کرد
انگلیس از یک «حادثه» در نزدیکی عدن یمن خبر داد
ترامپ روی فیلم‌های خارجی هم تعرفه بست
تجهیز مرز دوغارون؛ شریان حیاتی صادرات سوخت ایران به افغانستان
ارسال کمک های هند به افغانستان از طریق چابهار
۳ آمریکایی در زندان های افغانستان
مرگ ۵ کودک بر اثر سرخک؛ آغاز کارزار واکسیناسیون گسترده در افغانستان
گفتگوی ترامپ و امیر قطر پیش از دیدارش با نتانیاهو
حبس ابد برای شهروند عراقی به اتهام قاچاق جنگجو به ارتش روسیه
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سرگرفت
کاخ سفید: توافق غزه «بسیار نزدیک» است
قطع سراسری اینترنت فیبر نوری در افغانستان
پوتین قانون خروج از معاهده ضد شکنجه اتحادیه اروپا را امضا کرد
انگلیس تحریم‌های جدید مرتبط با ایران اعمال کرد
مدودف: اروپا توان تحمل جنگ با ما را ندارد