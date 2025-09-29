مرگ ۵ کودک بر اثر سرخک؛ آغاز کارزار واکسیناسیون گسترده در افغانستان

باشگاه خبرنگاران جوان- کارزار ده‌روزه واکسیناسیون سرخک در ولایت‌های غزنی و پکتیا با هدف ایمن‌سازی صدها هزار کودک در پاسخ به شیوع این بیماری آغاز شد.

در ولایت غزنی، حدود ۷۰۰ هزار کودک از ۹ ماهه تا ۱۰ ساله تحت پوشش این برنامه قرار خواهند گرفت. مقامات پزشکی این ولایت اعلام کردند که برای اجرای این برنامه، بیش از دو هزار کارمند بهداشتی به کار گماشته شده‌اند.

در ولایت پکتیا نیز کارزار مشابهی برای واکسیناسیون کودکان شش‌ماهه تا ۱۰ ساله در تمام شهرستان‌ها آغاز شده است. این برنامه با همکاری ۱۰۵۲ کارمند بهداشتی و عمدتاً از طریق مراکز دینی و مساجد اجرا خواهد شد.

این اقدام فوری پس از ثبت نزدیک به ۱۵۰۰ مورد بیماری و مرگ پنج کودک در اثر سرخک تنها در یک ماه گذشته انجام می‌گیرد.

پزشکان تأکید می‌کنند که واکسیناسیون نقش حیاتی در جلوگیری از شیوع سرخک دارد و همکاری گسترده والدین برای موفقیت این برنامه ضروری است.

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، سرخک هنوز یکی از عوامل اصلی مرگ‌ومیر کودکان در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در مناطقی با پوشش واکسیناسیون پایین، محسوب می‌شود.

کارشناسان یادآور می‌شوند که سرخک بیماری‌ای است که می‌توان به‌طور کامل از آن پیشگیری کرد، اما در کشورهایی مانند افغانستان، به دلیل فقر، مهاجرت و کمبود خدمات بهداشتی، بسیاری از کودکان به‌موقع واکسینه نمی‌شوند.