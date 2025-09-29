شهروندخبرنگار ما همزمان با هفته دفاع مقدس و اولین سالگرد شهید سیدحسن نصرالله تصاویری از این مراسم را به اشنراک گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، یادآور روز‌های ایثار و رشادت ملت ایران در برابر دشمن بعثی و همزمان با سالروز شهادت سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله، ویژه‌برنامه‌ای فرهنگی، مذهبی در روز یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴ در سالن اجتماعات شهید غلامی‌فر هنرستان توتونکاران تولم‌شهر استان گیلان برگزار شد. آغاز مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران همراه بود و حضار با ذکر صلوات یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند. اجرای گروه سرود منجی دختران تولم شهر با محتوایی انقلابی و حماسی، جلوه‌ای فرهنگی و پرنشاط به برنامه بخشید. در ادامه، کربلایی حامد شکرلب با مرثیه‌سرایی و مداحی دلنشین، حال و هوایی معنوی به مجلس بخشید و یاد شهیدان و مجاهدان راه خدا را زنده نگاه داشت.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سجاد قربانی - گیلان

گرامیداشت هفته دفاع مقدس

 

