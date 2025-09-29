باشگاه خبرنگاران جوان- در پی زلزله ویرانگر اخیر در شرق افغانستان، هند محموله جدیدی از کمک‌های بشردوستانه خود را از مسیر راهبردی بندر چابهار به کابل رساند.

وزارت خارجه هند اعلام کرد این محموله شامل اقلام امدادی ضروری از جمله مواد غذایی، تصفیه‌کننده‌های آب، پودر پروتئین، ورق‌های فلزی، کیسه‌خواب، بسته‌های بهداشتی، مخازن آب، ژنراتور، چادر خانوادگی، پتو، دارو‌های ضروری و تجهیزات پزشکی است.

این اقدام در پی اعلام همدردی و وعده دولت هند برای ارائه همه کمک‌های ممکن برای مقامت در برابر پیامدهای این فاجعه انسانی صورت گرفته است.

ارسال این کمک‌ها از طریق بندر چابهار در شرایطی انجام می‌شود که این بندر برای هند از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است، زیرا مسیر تجاری مستقیمی به افغانستان و آسیای مرکزی را بدون نیاز به عبور از خاک پاکستان فراهم می‌کند.