باشگاه خبرنگاران جوان- فرماندار تایباد با اشاره به جایگاه راهبردی صادرات سوخت از مرز دوغارون به افغانستان، بر لزوم تجهیز و به‌روزرسانی امکانات آتش‌نشانی این گذرگاه مرزی ۱۰۵ ساله تأکید کرد.

حسین جمشیدی در همایش تجلیل از آتش‌نشانان تایباد با بیان اینکه مرز دوغارون با قدمتی بیش از ۱۰۵ سال نیازمند تجهیز امکانات مقابله با حوادث است، اظهار داشت: «با توجه به تردد روزانه افزون بر هزار دستگاه کامیون و بیش از چهار هزار مسافر از این مرز، تقویت زیرساخت‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در این گذرگاه مرزی ضروری است.»

وی با اشاره به جایگاه راهبردی صادرات سوخت از این مرز به افغانستان، خاطرنشان کرد: «با توجه به حجم بالای تردد و فعالیت‌های اقتصادی، وجود تجهیزات پیشرفته برای کاهش خطرات احتمالی ضروری است.»

فرماندار تایباد با بیان اینکه تجهیزات موجود برای کنترل حوادث بزرگ کافی نیست، از آغاز ساخت ایستگاه سوم آتش‌نشانی در این شهرستان خبر داد و گفت: «این ایستگاه در زمینی به مساحت ۲۱۶ متر مربع احداث خواهد شد.»

مرز تایباد با گذرگاه اصلی دوغارون، یکی از مهم‌ترین شریان‌های اقتصادی و تجاری بین ایران و افغانستان محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با مساحت ۸۷۰۰ هکتار، بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی کشور محسوب می‌شود و سهمی حدود ۶۰ درصدی در تجارت بین ایران و افغانستان دارد. از جمله فعالیت‌های اصلی این منطقه می‌توان به ترانزیت کالا از بندرعباس به افغانستان، صادرات سوخت و فرآورده‌های نفتی به بازار افغانستان اشاره کرد.

شهرستان تایباد با جمعیت ۱۵۱ هزار نفر، هم‌اکنون دارای پنج ایستگاه آتش‌نشانی با ۴۰ نیروی عملیاتی است.