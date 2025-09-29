باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران امروز (دوشنبه) به مناسب ۷ مهر روز ایمنی و آتش نشانی، با حضور در ایستگاه ۳۳ (شهید داوود جعفریان) آتش نشانی از وضعیت این ایستگاه بازدید کرد و از زحمات آتش نشانان قدردانی کرد.
وی در این بازدید با بیان اینکه «تلاش کردیم روند صعودی حریق در ۱۰ سال گذشته را با اولویت حریقهای درون ساختمانی متوقف و سرعت رشد آن را کاهشی کنیم» اظهار کرد: تعداد ایستگاه آتشنشانی اغلب کشورهای پیشرفته از ما کمتر است و شهر تهران جزو پنج شهر اول دنیا در تعداد ایستگاه آتشنشانی، تجهیزات و نیروی انسانی نسبت به جمعیت و مساحت است، اما این موضوع خیلی افتخار محسوب نمیشود چرا که مهم رتبه برتر در کم بودن حریق و حوادث است.
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران اضافه کرد: به همین دلیل رویکرد را به سمت پیشگیری بردیم و تقریباً تجربه نشان میدهد که اکنون هر حریق گستردهای در تهران داریم از قبل آن ساختمان در لیست ما قرار دارد. وقتی دیدیم خود سازمان آتشنشانی نمیتواند مالکین را ملزم به ایمنسازی کند، مصوبهای در شورا ارائه دادیم و مناطق و نواحی را ملزم کردیم که برای الزام مالکین در بحث کاهش حریق اقدام کنند و در این راستا برای حوزه فرهنگی و آموزشی آتشنشانی هم عدد و رقم مالی تعیین کردیم.
وی با بیان اینکه قبلا ردیف قابل توجهی در حوزه فرهنگی و آموزشی آتشنشانی وجود نداشت؛ اما این عدد در این دوره مدیریت شهری تقویت شد، عنوان کرد: اکنون هر سال بودجه آموزش را افزایش میدهیم؛ عدد امسال نسبت به سال ۱۴۰۳ دو برابر است و نواحی را نیز ملزم کردیم که کمک کنند. خداراشکر اکنون میانگین رشد حریق ما متوقف شده و در تهران سیر نزولی است.
بابایی تصریح کرد: به نظر من این معجزه است که با زحمات عزیزان آتشنشان و تلاش مناطق و نواحی اتفاق افتاده است. خواهشم از همه این است که تا میتوانند اولویت را موضوع پیشگیری قرار دهند؛ ما هرچه بیشتر برای پیشگیری وقت بگذاریم هم جان آتشنشانها حفظ میشود و هم باعث میشود هزینههای مالی، جانی و روانی که جامعه در این حوزه میدهد، کاهش پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون مالزی (کوالالامپور) وسعتش از تهران بیشتر است؛ اما ایستگاه آتشنشانی آنها یکسوم تهران است چرا که آنها در حوزه پیشگیری قوی عمل کردهاند. ما هرچه بتوانیم در حوزه پیشگیری بهتر عمل کنیم، زمان بگذاریم و مالکین را توجیه کنیم، اقدامات بهتر نتیجه خواهد داد.
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر در پایان تأکید کرد: اکنون ۱۲۹ ساختمان بحرانی ما به ۶۵ ساختمان بحرانی رسیده و از لیست ساختمانهای پرخطرمان بیش از ۲۰۰۰ ساختمان خارج شدهاند. انشاءالله با کمک هم نیز رویکرد پیشگیری را تقویت کنیم؛ کار سختی است، اما شدنی است. آتشنشانان ثابت کردهاند که به هر حال مرد کارهای سخت و نشدنی هستند و انشاءالله در این عرصه موفق عمل شود.
منبع: ایسنا