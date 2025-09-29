باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بازخوانی مراسم تشییع سیدحسن نصرالله + فیلم

تصاویری از مراسم تشییع سیدحسن نصرالله و حضور میلیونی مردم لبنان در این مراسم به مناسبت اولین سالگرد شهادت سید مقاومت بازنشر شده است.

باشگاه حبرنگاران جوان - به بهانه اولین سالگرد شهادت شهدای مقاومت و سیدحسن نصرالله، تصاویری از تشییع این شهدا و حضور میلیونی مردم لبنان در این رویداد را مشاهده می کنید.

