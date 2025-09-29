باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال تراکتور در چارچوب هفته دوم لیگ نخبگان آسیا امشب ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف تیم فوتبال الوحده امارات رفت.

ترکیب تیم فوتبال تراکتور

علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، شجاع خلیل زاده، سدلار، پوستونسکی، دانیال اسماعیلی فر، اشترکالی، خامبروبکوف، هاشم نژاد، محمد نادری و امیرحسین حسین زاده

سرمربی: دراگان اسکوچیچ

ترکیب تیم فوتبال الوحده امارات

حسن الشمسی، لوکاس پیمنتا، علاءالدین زهیر، روبن فیلیپ، فاوور اگبو، محمد قربانی، جادسوم میماس، براهیما دیارا، کایو کوره‌آ، دوشان تادیچ و فاکوندو کروسپزکی

دقایق حساس بازی:

دقیقه ۲: ارسال بازیکن الوحده را مدافع تراکتور دور کرد.

دقیقه ۵: پرتاب اوت بلند نادری را گلر الوحده در اختیار گرفت.

دقیقه ۶: ارسال بازیکن الوحده بدون برخورد با بازیکنی به بیرون از دروازه تراکتور رفت.

دقیقه ۹: ارسال دانیال اسماعیلی فر به بازیکن تراکتور نرسید تا گل بزند.

دقیقه ۱۲: ارسال نادری به بازیکن تراکتور نرسید تا تومورا وارد دروازه الوحده کند.

دقیقه ۱۳: ارسال دانیال اسماعیلی فر را گلر الوحده در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۶: ارسال بازیکن تراکتور را مدافع الوحده دوباره به کرنر فرستاد.

دقیقه ۱۷: ارسال ضربه کرنر بازیکن تراکتور را مدافع الوحده از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۲۱: ارسال ضربه کرنر بازیکن الوحده را پیمنتا با ضربه سر به بیرون زد.

دقیقه ۳۰: ضربه سر بازیکن الوحده را بیرانوند در اختیار گرفت.

دقیقه ۳۶: ارسال دانیال اسماعیلی فر را هاشم نژاد با ضربه سر زد که مدافع الوحده توپ را در دهانه دروازه دفع کرد و مانع گلزنی تراکتور شد.

دقیقه ۴۴: موقعیت خطرناک برای الوحده که شجاع با ضربه آکروباتیک توپ را از دهانه دروازه دور کرد.

نیمه اول بازی بانتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۴۶: ارسال حسین نژاد را مدافع الوحده دفع کرد و کمک داور مسابقه آفساید اعلام کرد.

دقیقه ۴۷: روی غفلت دانیال اسماعیلی فر و عبور توپ از او، ارسال روی دروازه با ضربه کایو همراه شد اما بیرانوند خوش شانس بود که توپ از کنار دروازه گذشت و گل نشد.

دقیقه ۵۰: اشتراکالی هم به سانتر اسماعیلی‌فر نرسید تا توپ را وارد دروازه الوحده کند.

دقیقه ۵۴:ارسال بازیکن الوحده را مدافع تراکتور به کرنر فرستاد.

دقیقه ۵۶: شوت محمد قربانی را بیرانوند با واکنش عالی به کرنر فرستاد.

دقیقه ۵۷: ارسال ضربه کرنر بازیکن الوحده عرض دروازه تراکتور را رد کرد و به بیرون رفت.

دقیقه ۶۰:ارسال ضربه کرنر ایگور با ضربه سر بازیکن تراکتور به بیرون از دروازه الوحده رفت.

دقیقه ۶۳: ارسال پرتاب اوت بلند نادری بدون برخورد با بازیکنی به بیرون از دروازه الوحده رفت.

دقیقه ۶۴: ارسال بازیکن الوحده را دانیال اسماعیلی فر به اوت فرستاد.

دقیقه ۶۵: ارسال ضربه کرنر را فاکوندو با ضربه سر زد که بیرانوند به خوبی توپ را در اختیار گرفت.

دقیقه ۶۶: ارسال حسین زاده را هاشم نژاد با ضربه سر به بیرون از دروازه الوحده فرستاد.

دقیقه ۶۸: نادری پاس ارسالی هاشم نژاد را به بالای دروازه الوحده زد.

دقیقه ۸۰: شوت هاشم نژاد به مدافع الوحده خورد و این موقعیت گلزنی از دست رفت.

دقیقه ۸۲: ضربه کرنر بازیکن الوحده را مدافع تراکتور از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۸۴: پاس ارسالی اسماعیلی فر با اشتباه دروازه بان الوحده همراه شد اما ضربه حسین زاده به بالای دروازه الوحده رفت.

دقیقه ۸۸: ضربه اشتروکالی به تیر دروازه الوحده خورد و گل نشد.

دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۳ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی گرفت.

دقیقه ۹۰+۳: ارسال ضربه کرنر بازیکن تراکتور را مدافع الوحده از محوطه جریمه دور کرد.

در نهایت این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.