دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و الوحده امارات در چارچوب هفته دوم لیگ نخبگان آسیا امشب در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال تراکتور در چارچوب هفته دوم لیگ نخبگان آسیا امشب ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف تیم فوتبال الوحده امارات رفت. 

ترکیب تیم فوتبال تراکتور

علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، شجاع خلیل زاده، سدلار، پوستونسکی، دانیال اسماعیلی فر، اشترکالی، خامبروبکوف، هاشم نژاد، محمد نادری و امیرحسین حسین زاده

سرمربی: دراگان اسکوچیچ 

ترکیب تیم فوتبال الوحده امارات

 حسن الشمسی، لوکاس پیمنتا، علاءالدین زهیر، روبن فیلیپ، فاوور اگبو، محمد قربانی، جادسوم میماس، براهیما دیارا، کایو کوره‌آ، دوشان تادیچ و فاکوندو کروسپزکی

دقایق حساس بازی: 

دقیقه ۲: ارسال  بازیکن الوحده را مدافع تراکتور دور کرد.

دقیقه ۵: پرتاب اوت بلند نادری را گلر الوحده در اختیار گرفت.

دقیقه ۶: ارسال بازیکن الوحده بدون برخورد با بازیکنی به بیرون از دروازه تراکتور رفت.

دقیقه ۹: ارسال دانیال اسماعیلی فر به بازیکن تراکتور نرسید تا گل بزند.

دقیقه ۱۲: ارسال نادری به بازیکن تراکتور نرسید تا تومورا وارد دروازه الوحده کند.

دقیقه ۱۳: ارسال دانیال اسماعیلی فر را گلر الوحده در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۶: ارسال بازیکن تراکتور را مدافع الوحده دوباره به کرنر فرستاد.

دقیقه ۱۷: ارسال ضربه کرنر بازیکن تراکتور را مدافع الوحده از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۲۱: ارسال ضربه کرنر بازیکن الوحده را پیمنتا با ضربه سر به بیرون زد.

دقیقه ۳۰: ضربه سر بازیکن الوحده را بیرانوند در اختیار گرفت.

دقیقه ۳۶: ارسال دانیال اسماعیلی فر را هاشم نژاد با ضربه سر زد که مدافع الوحده توپ را در دهانه دروازه دفع کرد و مانع گلزنی تراکتور شد.

دقیقه ۴۴: موقعیت خطرناک برای الوحده که شجاع با ضربه آکروباتیک توپ را از دهانه دروازه دور کرد.

نیمه اول بازی بانتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۴۶: ارسال حسین نژاد را مدافع الوحده دفع کرد و کمک داور مسابقه آفساید اعلام کرد.

دقیقه ۴۷: روی غفلت دانیال اسماعیلی فر و عبور توپ از او، ارسال روی دروازه با ضربه کایو همراه شد اما بیرانوند خوش شانس بود که توپ از کنار دروازه گذشت و گل نشد.

دقیقه ۵۰: اشتراکالی هم به سانتر اسماعیلی‌فر نرسید تا توپ را وارد دروازه الوحده کند.

دقیقه ۵۴:ارسال بازیکن الوحده را مدافع تراکتور به کرنر فرستاد.

دقیقه ۵۶: شوت محمد قربانی را بیرانوند با واکنش عالی به کرنر فرستاد.

دقیقه ۵۷: ارسال ضربه کرنر بازیکن الوحده عرض دروازه تراکتور را رد کرد و به بیرون رفت.

دقیقه ۶۰:ارسال ضربه کرنر ایگور با ضربه سر بازیکن تراکتور به بیرون از دروازه الوحده رفت.

دقیقه ۶۳: ارسال پرتاب اوت بلند نادری بدون برخورد با بازیکنی به بیرون از دروازه الوحده رفت.

دقیقه ۶۴: ارسال بازیکن الوحده را دانیال اسماعیلی فر به اوت فرستاد.

دقیقه ۶۵: ارسال ضربه کرنر را فاکوندو با ضربه سر زد که بیرانوند به خوبی توپ را در اختیار گرفت.

دقیقه ۶۶: ارسال حسین زاده را هاشم نژاد با ضربه سر به بیرون از دروازه الوحده فرستاد.

دقیقه ۶۸: نادری پاس ارسالی هاشم نژاد را به بالای دروازه الوحده زد.

دقیقه ۸۰: شوت هاشم نژاد به مدافع الوحده خورد و این موقعیت گلزنی از دست رفت.

دقیقه ۸۲: ضربه کرنر بازیکن الوحده را مدافع تراکتور از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۸۴: پاس ارسالی اسماعیلی فر با اشتباه دروازه بان الوحده همراه شد اما ضربه حسین زاده به بالای دروازه الوحده رفت.

دقیقه ۸۸: ضربه اشتروکالی به تیر دروازه الوحده خورد و گل نشد.

دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۳ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی گرفت.

دقیقه ۹۰+۳: ارسال ضربه کرنر بازیکن تراکتور  را مدافع الوحده از محوطه جریمه دور کرد.

در نهایت این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

 

برچسب ها: تیم فوتبال تراکتور ، لیگ نخبگان آسیا
خبرهای مرتبط
ترکیب تراکتور برای دیدار امشب مقابل الوحده
لیگ نخبگان آسیا؛
تراکتور- الوحده امارات؛ تکاپوی شاگردان اسکوچیچ برای نخستین برد در آسیا
مورایس زهرش را به تراکتور ریخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
.چشمانتان را خستع دیدن این قمار نک ختید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
حسین زاده باید نوک حمله بازی میکرد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۹ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
زارررررت
۰
۱
پاسخ دادن
انتقاد هندی‌ها از سیاست AFC در قبال سفر به ایران
تاج: برای نماینده هند که به ایران نیامد متأسفم؛ این تیم باید جریمه شود
تراکتور ۰ - ۰ الوحده امارات/ دومین تساوی شاگردان اسکوچیچ در آسیا
ترکیب تراکتور برای دیدار امشب مقابل الوحده
کارت سبز وارد فوتبال شد! ‏
نورافکن: خواهان پیروزی پرگل برابر موهون باگان هند هستیم
نویدکیا: شرایط تیم خیلی خوب است و از لحاظ روحی و روانی بهتر شده‌ایم
بنیادی‌فر: باید در هر بازی بالای ۵۰ میلیون دستمزد بگیریم
علی نژاد در افتتاح مراسم فان ران: ورزش فقط رقابت نیست
دبیر: مشکل من با خائنین و وطن‌فروش‌ها است/ توقعم از کشتی بالاست
آخرین اخبار
اسکوچیچ: از نتیجه بازی با الوحده راضی نیستم/ امروز به من بی احترامی شد
مورایس: تساوی برابر تراکتور عادلانه بود
اسماعیلی فر: از این فرصت خراب کردن‌ها باید درس بگیریم
فیروزی: علی‌رغم آمادگی کامل، نماینده هند به اصفهان نیامد/ AFC رسیدگی می‌کند
تراکتور ۰ - ۰ الوحده امارات/ دومین تساوی شاگردان اسکوچیچ در آسیا
ترکیب تراکتور برای دیدار امشب مقابل الوحده
از استارت آسیایی اسکوچیچ تا شعبده‌بازی درویش در برنامه ورزشی دست اول
نشست تخصصی ورزش؛ از اردو با تیراندازان چین تا درخواست عضویت در تیم ملی دوومیدانی ایران
سفر ۸۰۰۰ کیلومتری برای فراموشی شکست داربی
انتقاد هندی‌ها از سیاست AFC در قبال سفر به ایران
بازدید سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی جوانان امارات از اردوی تیم گلبال جوانان
دبیر: مشکل من با خائنین و وطن‌فروش‌ها است/ توقعم از کشتی بالاست
جین جو جیان:حضور فعال بانوان در یخ مرا شگفت زده کرد
علی نژاد در افتتاح مراسم فان ران: ورزش فقط رقابت نیست
برگزاری مراسم دو تفریحی فاران ران بازی‌های آسیایی آیچی _ناگویا
بنیادی‌فر: باید در هر بازی بالای ۵۰ میلیون دستمزد بگیریم
ذکایی: لباس داور نماد هویت و اقتدار اوست
ممبینی: قرارداد‌های ۱۰۰میلیاردی بازیکنان کجا، حق‌الزحمه داوران کجا
نورافکن: خواهان پیروزی پرگل برابر موهون باگان هند هستیم
رجائیان: از روند بازی آلومینیوم راضی هستیم؛ به بازیکنان بدهکاریم
تاج: برای نماینده هند که به ایران نیامد متأسفم؛ این تیم باید جریمه شود
کارت سبز وارد فوتبال شد! ‏
نویدکیا: شرایط تیم خیلی خوب است و از لحاظ روحی و روانی بهتر شده‌ایم
بازیکن آمریکایی استقلال به ایران نیامد
رقابت ۱۳۲۰ تکواندوکار در جام سفیر به میزبانی آذربایجان شرقی
پس گرفته شدن مدال نقره پرتابگر ایران در مسابقات جهانی
اعلام برنامه مسابقات تیم فوتسال زیر ۱۷ سال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
دلیل انصراف تیم موهان باگان از سفر به ایران
قدم اول تعلیق اسرائیل در پارالمپیک را ایران برداشت
فیفا به دنبال تغییر قانون پنالتی