باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ فرماندار چهاربرج در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: پروژه فیبر نوری حدود ۲۰ کیلومتر با ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار در شهرستان چهاربرج در حال اجرا است که با بهره برداری از این طرح تمامی ادارات و ۴ هزار خانوار در شهر چهاربرج و همچنین اهالی روستا‌های فیروزآباد، شعبانلو و قپچاق از خدمات آن بهره‌مند خواهند شد.

فخرالدین صمدی هدف از اجرای پروژه فیبر نوری در شهرستان چهار برج را ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و فراهم‌سازی دسترسی پایدار شهروندان به اینترنت پرسرعت عنوان کرد و افزود: همچنین سایر مناطق سطح شهر و روستا‌های شهرستان در صورت استقبال همشهریان به زودی تحت پوشش فیبر نوری قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: شهروندان چهار برجی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به اداره مخابرات این شهرستان مراجعه کرده و با ارائه درخواست، از اینترنت پرسرعت فیبرنوری بهره‌مند شوند.

لازم بذکر است شهرستان چهاربرج بین دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی قرار دارد که در سال ۱۴۰۰ پس از تصویب هیئت دولت طبق تقسیمات کشوری از بخش به شهرستان چهاربرج تبدیل گردید.