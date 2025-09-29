مدیر بنیاد مسکن شهرستان های بندرترکمن و گمیشان گفت: ۴۰۰۰ متر مربع از معابر خاکی روستای قره سو، زیرسازی و آسفالت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - سقلی، فرماندار شهرستان بندرترکمن به همراه محمودی، مدیر بنیاد مسکن شهرستان‌های بندرترکمن و گمیشان و مهندس طیبی، بخشدار سیجوال، از طرح آسفالت معابر خاکی روستای قره‌سو بازدید کردند.

فرماندار بندرترکمن در جریان این بازدید با قدردانی از تلاش‌های بنیاد مسکن شهرستان و مشارکت دهیاری روستا در اجرای این طرح گفت: خدمت‌رسانی به روستاییان و ارتقای زیرساخت روستا‌ها یکی از اولویت‌های اصلی دولت مردمی است.

او افزود:اجرای طرح‌های عمرانی به ویژه در حوزه روستاها، نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعه متوازن شهرستان دارد.

سقلی ادامه داد: تمام تلاش ما این است که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم طرح‌های عمرانی در کمترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت به بهره‌برداری برسد.

محمودی مدیر بنیاد مسکن شهرستان های بندرترکمن و گمیشان هم در این بازدید گفت: ۴۰۰۰ متر مربع از معابر خاکی روستای قره سو از محل اعتبارات قیر بنیاد و مشارکت اهالی و دهیاری روستا زیرسازی و آسفالت شد.

برچسب ها: بنیاد مسکن ، آسفالت معابر خاکی
خبرهای مرتبط
معرفی ۲۱۰۰ متقاضی دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ساخت مسکن روستایی به بانکها
واگذاری زمین به ۹۱ جوان مراوه تپه‌ای برای ساخت مسکن
کمک به ساخت مسکن جوانان در روستای حالی آخوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برپایی نمایشگاه عکس چشم و چراغ در گرگان 
عرصه ملی یکی از کافه ها در جنگل ناهارخوران گرگان خلع ید شد
آسفالت ۴ هزار متر مربع از معابر خاکی روستای قره سو
آخرین اخبار
آسفالت ۴ هزار متر مربع از معابر خاکی روستای قره سو
عرصه ملی یکی از کافه ها در جنگل ناهارخوران گرگان خلع ید شد
برپایی نمایشگاه عکس چشم و چراغ در گرگان 