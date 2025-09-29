مدیر بنیاد مسکن شهرستان های بندرترکمن و گمیشان گفت: ۴۰۰۰ متر مربع از معابر خاکی روستای قره سو، زیرسازی و آسفالت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - سقلی، فرماندار شهرستان بندرترکمن به همراه محمودی، مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای بندرترکمن و گمیشان و مهندس طیبی، بخشدار سیجوال، از طرح آسفالت معابر خاکی روستای قرهسو بازدید کردند.
فرماندار بندرترکمن در جریان این بازدید با قدردانی از تلاشهای بنیاد مسکن شهرستان و مشارکت دهیاری روستا در اجرای این طرح گفت: خدمترسانی به روستاییان و ارتقای زیرساخت روستاها یکی از اولویتهای اصلی دولت مردمی است.
او افزود:اجرای طرحهای عمرانی به ویژه در حوزه روستاها، نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعه متوازن شهرستان دارد.
سقلی ادامه داد: تمام تلاش ما این است که با همافزایی دستگاههای اجرایی و همراهی مردم طرحهای عمرانی در کمترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت به بهرهبرداری برسد.
محمودی مدیر بنیاد مسکن شهرستان های بندرترکمن و گمیشان هم در این بازدید گفت: ۴۰۰۰ متر مربع از معابر خاکی روستای قره سو از محل اعتبارات قیر بنیاد و مشارکت اهالی و دهیاری روستا زیرسازی و آسفالت شد.