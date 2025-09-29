رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: سردار حاجی زاده از ابتدای انقلاب خوش درخشید و بعد از آن در جریان تولید و ساخت موشک همراه با شهید تهرانی مقدم مایه افتخار شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام و المسلمین احمد پورخاقان روز دوشنبه در دیدار با خانواده سردار سرافراز شهید حاجی‌زاده خطاب به مادر این شهید والامقام، اظهار کرد: باید به خانواده حاجی زاده تبریک گفت که چنین گوهر نابی را در دامان خود رشد و پرورش داده و تقدیم خداوند کردند.

وی خاطرنشان کرد: شهادت سعادتی است که نصیب هر کسی نمی‌شود و قطعا نتیجه لقمه حلالی است که پدر مرحوم ایشان سر سفره آوردند و دامن پاک شما که چنین فرزندانی تربیت کرده‌اید.

پورخاقان افزود: هدف از حضور در منزل شهدا، استفاده و بهره گرفتن از آن مکانی است که شهید در آن فضا رشد و تربیت شده و نشستن در کنار خانواده شهید و مرور خاطرات ایشان به انسان انرژی و معنویت می‌بخشد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به زحمات و خدمات ارزشمند شهید حاجی زاده از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون به کشور، گفت: در این ایام که سالگرد دفاع مقدس است، سردار حاجی زاده از ابتدای آن خوش درخشید و بعد از آن در جریان تولید و ساخت موشک همراه با شهید تهرانی مقدم مایه افتخار شدند.

وی یادآور شد: آن زمانی که موشک‌های ما در پاسخ به آمریکا در ترور سردار سلیمانی، پادگان عین الاسد را به لرزه در آورد یا در وعده صادق یک و دو، دستاوردهای این شهید بزرگوار و همرزمانش بود که این موشک‌ها را در هوا فضای سپاه ساختند و به منصه ظهور رساندند و این خود باوری را در کشور ایجاد کردند.

پورخاقان افزود: خانواده شهید حاجی زاده امروز افتخار می‌کنند با مدیریت و فرماندهی بزرگواری مثل شهید حاجی زاده، موشک‌های پیشرفته‌ای ساخته شده و بر سر دشمن‌ترین دشمنانی فرود می‌آید که در غزه دست به جنایت وحشیانه و کودک‌کشی می‌زند.

وی با اشاره به اقدام بزدلانه رژیم صهیونیستی در ترور فرماندهان نیروهای مسلح، گفت: دشمنان به دنبال این بودند که با شهادت فرماندهان نیروهای مسلح و افراد تأثیرگذار، نیروهای مسلح را تضعیف و با توجه به مشکلات اقتصادی، مردم به خیابان‌ها بریزند اما برخلاف پیش‌بینی آنها ملت ایران با اتحادی مثال‌زدنی یکپارچه و یک صدا علیه اسرائیل و آمریکا به صحنه آمدند.

پورخاقان افزود: اما آنها از این موضوع اطلاع نداشتند که ریشه این انقلاب با خون شهدا پایدار شده است و نمی‌توانند با این تحرکات، آسیبی به کشور وارد کنند.

در ادامه این دیدار مادر و برادر شهید حاجی زاده خاطراتی از این شهید بیان کردند.

منبع: سازمان قضایی نیروهای مسلح

برچسب ها: سردار حاجی‌زاده ، هوافضای سپاه پاسداران
