رئیس جمهور در پیامی درگذشت همسر آیت الله العظمی سیستانی مرجع عالیقدر شیعه را به ایشان، خانواده معزز و عموم ارادتمندان تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیام تسلیت خود در پی درگذشت همسر حضرت آیت الله العظمی سیستانی تصریح کرد: زندگی پربار و ایمانی آن فقیده سعیده و انتصابشان به خانواده مرجعیت شیعه جایگاه ایشان را در دل مؤمنان ماندگار خواهد کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی (دامت افاضاته)

خبر درگذشت همسر مکرمه جنابعالی واصل و مورد تأثر و تأسف شد. زندگی پربار و ایمانی آن فقیده سعیده و انتصابشان به خانواده مرجعیت شیعه جایگاه ایشان را در دل مؤمنان ماندگار خواهد کرد.

اینجانب این ضایعه را به محضر حضرتعالی، فرزندان گرامی، خاندان معزز و عموم ارادتمندان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه غفران و رضوان الهی و برای جنابعالی عزت روزافزون و سلامتی مسئلت می‌نمایم.

