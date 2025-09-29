سه کشور اروپایی علیرغم اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، مدعی شدند «به پیگیری کانال‌های دیپلماتیک و مذاکرات ادامه خواهند داد».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آلمان، فرانسه و انگلیس روز دوشنبه در یک بیانیه مشترک که از سوی وزارت خارجه آلمان منتشر شد، بار دیگر به گزافه گویی درباره برنامه هسته ای ایران  پرداختند و مدعی شدند علیرغم اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، «به دنبالگیری کانال‌های دیپلماتیک و مذاکرات ادامه خواهند داد».

در این بیانیه ادعایی آمده است: «اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل به معنای پایان دیپلماسی نیست. ما از ایران می‌خواهیم که از هر اقدام تشدیدکننده‌ای خودداری کرده و بار دیگر به تعهدات قانوناً الزام‌آور خود در مورد پادمان‌ها [بازرسی‌های هسته‌ای]پایبند شود.»

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیروز یکشنبه در ادامه سیاست‌های دوگانه اروپا در قبال ایران، تأکید کرد که بازگشت تحریم‌های گسترده علیه برنامه هسته‌ای ایران «نباید به معنای پایان دیپلماسی» با ایران باشد. اظهارات کالاس پس از فعال‌سازی مکانیسم موسوم به «بازگشت سریع» تحریم‌ها تحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت توسط فرانسه، آلمان و انگلیس در روز یکشنبه صورت می‌گیرد.

این اقدام، تحریم‌هایی را که تحت توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ معلق شده بودند، بازمی‌گرداند و غنی‌سازی اورانیوم، تجارت تسلیحات و برنامه موشکی بالستیک ایران را هدف قرار می‌دهد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، هفته گذشته به سازمان ملل گفت که تهران ممکن است توافق بازرسی خود با IAEA را معلق کند و هشدار داد که تحریم‌ها «اقدامات خصمانه‌ای» هستند که با دیپلماسی ناسازگارند. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبرمعظم جمهوری اسلامی ایران، نیز اوایل این ماه هرگونه مذاکره مستقیم با واشنگتن را رد کرد و آمریکا را متهم کرد که به جای «مذاکره»، به دنبال «تسلیم» است.

بروکسل (مرکز اتحادیه اروپا) نظام تحریمی خود علیه ایران را که مواردی از جمله ادعای نقض حقوق بشر، ادعای خطرات گسترش سلاح و حمایت تهران از جنگ روسیه در اوکراین را پوشش می‌دهد، تا آوریل ۲۰۲۶ تمدید کرده است.

