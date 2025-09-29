باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تاکید‌های مکرر رهبر انقلاب به بی فایده بودن مذاکره با آمریکا + فیلم

رهبر معظم انقلاب از دهه‌های گذشته به بی ثمر بودن مذاکره با آمریکا تاکید داشته اند که تاریخ و تجربه این مسئله را ثابت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب از دهه های گذشته تاکنون که مکررا تاکید کردند مذاکره با آمریکا سودی ندارد و از سویی مضر نیز است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
مخلص آقا
۱۳
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۲ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
دمت گرم امام عزیز عین حقیقت است سخنان شما را باید با طلا نوشت
۱۴
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۱ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
کو گوش شنوا
باید با زور تو گوششون کرد
۱۵
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۵ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
کو گوش شنوا...هرکی هر کاری میکنه میگه ما مطیعیم لبیک یا خامنه ای
۱۸
۱۰
پاسخ دادن