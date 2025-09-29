همزمان با ۴۵ مین سالگرد هفته دفاع مقدس، همایش بزرگ رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس و یاد و خاطره ۴۰۰ شهید شهرستان آذرشهر، شهدای امنیت و اقتدار در آذرشهر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -سرهنگ گلمحمدزاده جانشین هماهنگ کننده سپاه عاشورا گفت: «مهم‌ترین مولفه پیروزی رزمندگان اسلام در دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، ایمان راسخ، خودباوری و پایبندی به ارزش‌های انقلاب بود و فرزندان ایران با روحیه ایثار و شهادت، دشمن را مجبور به عقب‌نشینی کردند.

وی تصریح کرد: دشمن در طول جنگ تحمیلی با هدف تجزیه و نابودی ایران وارد میدان شد، اما با رهبری هوشمندانه امام خمینی (ره)، و حضور جان‌فشانی رزمندگان، بسیج و سپاه، تمامی نقشه‌های دشمن نقش بر آب شد.

وی افزود: محور مقاومت برگرفته از مکتب دفاع مقدس و تجربیات رزمندگان این دوران است. اما در عین حال، نباید از نقاط ضعف غافل شد و باید همواره وحدت و انسجام ملی حفظ شود تا دشمن نتواند با فریب و بزرگنمایی مشکلات، دستاورد‌های دفاع مقدس را تحریف کند.

سرهنگ گلمحمدزاده در پایان تاکید کرد: مردم باید در دفاع همه‌جانبه آماده باشند و از ایران اسلامی که همچون حرم مقدسی است، به طور کامل حفاظت کنند. اعتماد به دشمن نتیجه شکست است و باید هوشیار بود تا نقشه‌های آنها عملی نشود.