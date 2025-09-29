همزمان با ۴۵ مین سالگرد هفته دفاع مقدس، همایش بزرگ رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس و یاد و خاطره ۴۰۰ شهید شهرستان آذرشهر، شهدای امنیت و اقتدار در آذرشهر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -سرهنگ گلمحمدزاده جانشین هماهنگ کننده سپاه عاشورا گفت: «مهم‌ترین مولفه پیروزی رزمندگان اسلام در دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، ایمان راسخ، خودباوری و پایبندی به ارزش‌های انقلاب بود و فرزندان ایران با روحیه ایثار و شهادت، دشمن را مجبور به عقب‌نشینی کردند.

وی تصریح کرد: دشمن در طول جنگ تحمیلی با هدف تجزیه و نابودی ایران وارد میدان شد، اما با رهبری هوشمندانه امام خمینی (ره)، و حضور جان‌فشانی رزمندگان، بسیج و سپاه، تمامی نقشه‌های دشمن نقش بر آب شد.

وی  افزود: محور مقاومت برگرفته از مکتب دفاع مقدس و تجربیات رزمندگان این دوران است. اما در عین حال، نباید از نقاط ضعف غافل شد و باید همواره وحدت و انسجام ملی حفظ شود تا دشمن نتواند با فریب و بزرگنمایی مشکلات، دستاورد‌های دفاع مقدس را تحریف کند.

سرهنگ گلمحمدزاده در پایان تاکید کرد: مردم باید در دفاع همه‌جانبه آماده باشند و از ایران اسلامی که همچون حرم مقدسی است، به طور کامل حفاظت کنند. اعتماد به دشمن نتیجه شکست است و باید هوشیار بود تا نقشه‌های آنها عملی نشود.

برچسب ها: جنگ تحمیلی ، دفاع مقدس
خبرهای مرتبط
سردارانی که از خانه عشق پر کشیدند/ 2
از میدان شوش تهران تا قدم‌گاه عشق
حقیقتی که صدام در جنگ هوایی با آن روبرو شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری اردوی جهادی پزشکی و دندانپزشکی در تبریز
اهدای ۱۱۱ واحد خون در جلفا
پیش بینی برداشت ۱۷۰ هزار تن سیب درختی از باغات مراغه
هشدار فرماندار عجب‌شیر درباره استخرهای غیرمجاز
اختصاص ۴.۵ میلیارد تومان برای کتابخانه‌های هریس و بخشایش
صدور پروانه اکتشاف برای ۱۳ محدوده در آذربایجان‌شرقی
تولید بیش از ۹۵۵ تن عسل در اسکو
هدف تحریم‌ها انقلاب است نه مسئله هسته‌ای
برگزاری همایش بزرگ رزمندگان دفاع مقدس و یادواره شهدای اقتدار و جنگ تحمیلی درآذرشهر
آخرین اخبار
برگزاری همایش بزرگ رزمندگان دفاع مقدس و یادواره شهدای اقتدار و جنگ تحمیلی درآذرشهر
هدف تحریم‌ها انقلاب است نه مسئله هسته‌ای
صدور پروانه اکتشاف برای ۱۳ محدوده در آذربایجان‌شرقی
اهدای ۱۱۱ واحد خون در جلفا
هشدار فرماندار عجب‌شیر درباره استخرهای غیرمجاز
اختصاص ۴.۵ میلیارد تومان برای کتابخانه‌های هریس و بخشایش
پیش بینی برداشت ۱۷۰ هزار تن سیب درختی از باغات مراغه
تولید بیش از ۹۵۵ تن عسل در اسکو
برگزاری اردوی جهادی پزشکی و دندانپزشکی در تبریز