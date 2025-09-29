مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس از لغو پروانه سه دفتر پیشخوان متخلف در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید سلیمان پور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس از رسیدگی به تخلفات دفاتر پیشخوان خدمات استان در پنجاه و یکمین جلسه کمیته نظارت بر ایفای تعهدات دارندگان پروانه استان فارس خبر داد و با بیان اینکه هدف از برگزاری جلسات کمیته استانی، نظارت‌های مستمر بر تضمین کیفیت و استانداردسازی خدمات به مردم و ارتقای رضایت عمومی است، گفت: در این جلسه، تخلفات شماری از دفاتر پیشخوان با جدیت مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت. 

او افزود: موارد تخلفی که در این جلسه مطرح و بررسی شد، شامل جابجایی غیرمجاز محل دفتر، غیرفعال بودن تعدادی از دفاتر، عدم وجود تابلو و برخی از امکانات لازم برای ارائه خدمات به شهروندان و همچنین ارائه خدمات خارج از تعهدات پروانه در محل دفاتر بوده و این تخلفات، که به‌طور مستقیم بر کیفیت خدمات‌رسانی تأثیر می‌گذارند، با دقت و مستندات لازم مورد رسیدگی قرار گرفت.

 رئیس کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی در استان فارس در خصوص نتایج این بررسی‌ها اظهار داشت: پس از ارائه مستندات و دفاعیات لازم و احراز تخلف، کمیته نظارت حکم به لغو پروانه سه دفتر پیشخوان متخلف صادر کرد.

او تصریح کرد: این دفاتر به دلیل نقض مکرر تعهدات و مقررات و عدم رعایت ضوابط ابلاغی، امتیاز فعالیت خود را از دست دادند، همچنین به تعدادی از دفاتر که تخلفات آنها قابل اصلاح بود، مهلت مشخصی داده شد تا نسبت به رفع تخلفات و اصلاح رویه کاری خود اقدام کنند. 

سلیمان پور خاطرنشان کرد: در صورت عدم اصلاح و تکرار تخلف، با این دفاتر نیز بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس استان فارس در پایان بر عزم جدی کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات استان فارس برای نظارت مستمر و برخورد قاطع با هرگونه تخلفی که حقوق شهروندان را تضییع کند، تاکید کرد.

