باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -سردار ابوالفضل مسجدی مسئول روایت‌گری کاروان‌های راهیان نور کشور در مراسم یادواره شهدای شهرستان بناب و سی امین سال تأسیس دانشگاه بناب که در دانشگاه بناب از برگزار شدگفت: دنیای استکبار با شیوه‌های گوناگون سعی در متوقف کردن روند گسترش و حیات انقلاب اسلامی داشت اما، حفظ وحدت و یکپارچگی با استفاده از فرامین امام راحل و مقام معظم رهبری آنها را در اجرای نقشه‌های شوم خود ناامید کرد.

وی ادامه داد: دشمن برای صدمه زدن به انقلاب اسلامی در ادامه، دست به ترور افراد سیاسی و سرشناس انقلاب زد اما، وقتی دید موفق نمی‌شود دست به تحریم زد که در همه مراحل با شکست مواجه شد.

وی اضافه کرد: خیلی‌ها فکر می‌کنند تحریم‌ها برای مسئله هسته‌ای است اما، این طور نیست دشمن از اول دشمنی خود را با انقلاب نشان داد و چه در جنگ نظامی و چه در جنگ اقتصادی و فرهنگی می‌خواست انقلاب را با شکست مواجه کند اما، ایستادگی و ایمان به خدای تعالی که متصل به تبعیت از ولی فقیه است مانع از عملی شدن این توطئه‌ها شد.

وی اظهار کرد: مردم ولایتمدار ایران اسلامی با همه گروه‌های تجزیه طلب مقابله کردند و پای این نظام ایستادند و حضور در صحنه‌های مختلف نظام در عرصه‌های گوناگون دلیلی بر این ادعاست.

سردار مسجدی با بیان اینکه دشمن با ایران مشکلی نداشت، بلکه مشکل دشمن با جمهوری اسلامی ایران است، اضافه کرد:ایران در زمان جنگ در واقع با ۳۶ کشور درگیر شد اما، غیرت دینی و روحیه شهادت‌طلبی ملت موجب شد تا در آن برهه نیز سربلند باشیم.

مداحی و سینه زنی با حضور مداح مامی کشوری اسلام میرزاییان و تجلیل از مادران و پدران شهدای شهرستان بناب و تجلیل و قدردانی از ایثارگران، رزمندگان از دیگر برنامه‌های این مراسم یادواره شهدای دانشگاه بناب بود.