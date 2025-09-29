نماینده کره شمالی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که کره شمالی هرگز از برنامه انرژی هسته‌ای خود دست نخواهد کشید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «کیم سون گیونگ»، معاون وزیر امور خارجه کره شمالی، روز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که کره شمالی هرگز از برنامه انرژی هسته‌ای خود دست نخواهد کشید و آن را «قانون دولتی، سیاست ملی، قدرت حاکمیتی و حق بقای ما» خواند.

سون گیونگ اعلام کرد که رزمایش‌های انجام شده توسط ایالات متحده و متحدانش، که آن را «بلوک نظامی تهاجمی حاوی عناصر هسته‌ای» خواند، کره شمالی را هدف گرفته و از نظر دامنه «همه رکورد‌ها را می‌شکنند».

وی با اشاره به فشار فزاینده برای خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی، تأکید کرد که این کشور هرگز با آن موافقت نخواهد کرد. او گفت: «هسته‌ای [انرژی هسته‌ای]یک امر مقدس و مطلق است که نمی‌توان به آن دست زد یا در آن دستکاری کرد.» وی خاطرنشان کرد که خلع سلاح هسته‌ای به معنای تسلیم حاکمیت و حق بقا و همچنین نقض قانون اساسی است.

نخستین بار از سال ۲۰۱۸ است که یک مقام ارشد از پیونگ‌یانگ در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند. در آن سال وزیر خارجه کره‌شمالی به نیویورک سفر کرده بود.

منبع: یونهاپ

برچسب ها: کره شمالی ، انرژی هسته‌ای ، مجمع عمومی
