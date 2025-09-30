باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حسن منصوری، کارشناس سیاستگذاری مسکن، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: «سامانه املاک و اسکان یکی از مهمترین سامانهها در حوزه مسکن به شمار میرود. طبق آخرین آمارهای اعلام شده، ثبت اطلاعات در این زمینه با رشد ۵ برابری مواجه شده و حدود ۷۸ میلیون کد ملی به کدپستی در سامانه املاک و اسکان متصل شده است.
وی ادامه داد:سامانه جدیدی که از سوی سازمان ثبت احوال راهاندازی شده، به طور قطع با هدف درآمدزایی برای دولت ایجاد شده و مهمترین هدف آن، اخذ درآمد است. این در حالی است که پیش از این، سامانه املاک و اسکان بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره راهاندازی شده بود.
منصوری بیان کرد: این سامانه به منظور تسهیل و بهبود فرآیندهای مرتبط با ثبت املاک و اسکان ایجاد شده و یکی از اهداف اصلی آن، افزایش درآمد دولت از طریق اخذ هزینههای مربوط به ثبت املاک و خدمات جانبی است. این اقدام میتواند به کاهش زمان و هزینههای اداری کمک کند.
او افزود: راهاندازی این سامانه میتواند تأثیرات اقتصادی قابل توجهی داشته باشد، به طوری که دولت با اخذ هزینههای ثبت و خدمات جانبی، میتواند منابع مالی جدیدی به دست آورد. بهعلاوه، سامانه جدید پست و ثبت احوال به عنوان جایگزینی برای سامانه املاک و اسکان با هدف درآمدزایی و بهبود فرآیندها معرفی شده و با ویژگیهای مدرن و قابلیتهای جدید، میتواند به بهبود وضعیت ثبت املاک و تسهیل خدمات مربوطه کمک کند.
منصوری گفت: با اجرای این طرح، به طور قطع شاهد زیرپا گذاشتن سامانه املاک و اسکان و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره خواهیم بود.