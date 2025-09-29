مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری غدیر گفت: امروز اقتدار، عزت و سربلندی جمهوری اسلامی ایران مرهون پایداری جانبازان و رزمندگان سرافراز است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید مجید هدایت مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری غدیر، جانبازان را سرمایه‌های معنوی و پایدار ملت ایران خواند.

او افزود: امروز اقتدار، عزت و سربلندی جمهوری اسلامی ایران مرهون پایداری جانبازان و رزمندگان سرافراز است که با نثار سلامت خویش، پاسدار استقلال و امنیت این سرزمین شدند. حضور در کنار این عزیزان، افتخاری بزرگ و در عین حال یادآور مسئولیت سنگینی است که بر دوش مدیران کشور قرار دارد.

هدایت، همچنین با اشاره به مقام والای شهیدان خاطرنشان کرد: یاد و راه فرماندهان و سرداران شهید همواره چراغ هدایت جامعه ما خواهد بود و جانبازان عزیز، با صبر و پایداری خویش، ادامه‌دهنده همان راه پرافتخار هستند.

در ادامه این دیدار، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری غدیر پای سخنان و خاطرات جانبازان نشست و ضمن ابراز همدلی با آنان، صبر، ایمان و استقامت این عزیزان را الگوی بی‌بدیل برای همه نسل‌ها دانست.

جانبازان حاضر در این آیین نیز با بیان دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود، بر موضوعاتی همچون لزوم حفظ عزت و اقتدار میهن اسلامی، جذب و حمایت از نخبگان، جلوگیری از پدیده فرار مغز‌ها و نیز تلاش جهت بهبود وضعیت معیشت آحاد مردم در سراسر کشور تأکید کردند.

این دیدار با دعای خیر جانبازان سرافراز برای توفیقات بیشتر مجموعه غدیر و خدمتگزاران نظام اسلامی پایان یافت.

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و همزمان با سالروز شهادت جمعی از فرماندهان در هفتم مهرماه سال ۱۳۶۰، سید مجید هدایت مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری غدیر در راس هیأتی با حضور در آسایشگاه جانبازان ثارالله، با جمعی از یادگاران دوران دفاع مقدس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

این دیدار که با تجلیل از مقام والای جانبازان آغاز شد و مدیرعامل گروه با ادای احترام به مقام شامخ این اسطوره‌های ایثار، بر جایگاه بی‌بدیل آنان در تاریخ انقلاب اسلامی تأکید کرد.

منبع: روابط عمومی غدیر

برچسب ها: سرمایه گذاری ، غدیر ، جمهوری اسلامی ایران ، جانبازان ، عزت و اقتدار
