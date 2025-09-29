مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:روز چهارشنبه تا جمعه کاهش نسبی دما را در نیمه شمالی کشور شاهد خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی اظهار داشت: طی دو روز آینده در استان‌های گیلان، مازندران و شرق اردبیل بارش پراکنده و وزش باد رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: چهارشنبه و پنجشنبه علاوه بر استان های شمالی، در شمال آذربایجان شرقی، گلستان و ارتفاعات رشته کوه البرز، بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد:جمعه بارش پراکنده در گیلان و غرب مازندران پیش بینی می شود.

ضیائیان توضیح داد:روز چهارشنبه تا جمعه کاهش نسبی دما را در نیمه شمالی کشور شاهد خواهیم بود.

وی افزود:طی سه روز آینده در نوار شرقی و جنوب غرب کشور به ویژه منطقه زابل، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

او گفت:طی دو روز آینده خلیج فارس و چهارشنبه و پنج شنبه دریای خزر مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
جو پایدار و تداوم آلودگی هوا
ثبت‌نام استخدام بانک مرکزی از ۲۱ مرداد آغاز می‌شود
کاهش ۲۹ درصدی بارندگی های نسبت به سال گذشته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۷ مهرماه ۱۴۰۴
جزئیات برگزاری هشتاد و ششمین حراج سکه طلا
قیمت هرکیلو برنج ایرانی به ۳۲۰ هزارتومان رسید
مکانیسم ماشه با اتکا به مردم بی اثر خواهد شد+ فیلم
آخرین وضعیت حق‌آبه هیرمند اعلام شد+ فیلم
هیچ ثبت‌نام جدیدی برای سهام عدالت وجود ندارد/ مراقب کلاهبرداران باشید+ فیلم
تکمیل و تحویل بیش از ۸ هزار واحد مسکن مهر در دولت چهاردهم
واردات شمش طلا از سوی سرمایه‌گذار خارجی، آزاد شد
درصد پرشدگی سد‌های پنجگانه تهران در مجموع ۱۴ درصد/ تنش آبی در کشور ادامه دارد 
آمار سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد نابرابری در هزینه‌های خانوار همچنان چشمگیر است
آخرین اخبار
تاکید بر افزایش حجم ترانزیت ایران و ازبکستان و گسترش مناسبات همه‌جانبه
کاهش دمای هوا در نیمه شمالی کشور از ۹ مهرماه
برخورد فرزین با پلتفرم‌های آنلاین مبنای قانونی ندارد
کاهش ۵درصدی تولید سازه‌های فولادی در کشور
درآمد ارزی ۱۰ میلیارد دلاری اوپکس از طریق صادرات فرآورده‌های نفتی
امکان مبادله پایاپای قیر ایران با گاز ترکمنستان توسط وزارت نفت
عرضه گازوئیل در بورس انرژی برای نخستین بار
افزایش عرضه ارز در تالار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی
تجارت خارجی ۵۴ میلیارد دلاری ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۴
توسعه میدان‌های نفت و گاز با دکل‌های حفاری دریایی پیشرفته
درآمد نفتی ایران به ۴۳ میلیارد دلار می‌رسد
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۷ مهر ماه
ثبات بازار برنج در گرو تامین به موقع ارز و شفافیت واردات
مکانیسم ماشه با اتکا به مردم بی اثر خواهد شد+ فیلم
تهیه ۲۹ بسته اکتشافی در کشور
آمار سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد نابرابری در هزینه‌های خانوار همچنان چشمگیر است
بیش از ۷۰ هزار متقاضی برای توسعه و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر داریم+ فیلم
استمرار حذف عوارض ۴۰۰ دلاری بین ایران و ازبکستان
۱۶۰ مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده شد
مسیر تجارت بین المللی برای فعالان اقتصادی تسهیل می‌شود
فروش برق نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در بورس امکان پذیر شد
وزیر نفت: رکورد تولید نفت در ۷ سال گذشته شکسته شد
صادرات ۲۰ میلیارد دلاری فرآورده‌های نفتی در ۵ ماه نخست امسال+ فیلم
ضرورت تسریع برداشت و انتقال محصولات به انبارهای مسقف
«دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک» ابلاغ شد
تکمیل و تحویل بیش از ۸ هزار واحد مسکن مهر در دولت چهاردهم
محموله گوشت های وارداتی از مغولستان تعیین تکلیف می شود
شرایط بخشودگی مالیات بر ارزش افزوده بهار امسال اعلام شد
گسترش همکاری و افزایش تبادلات برقی با همسایگان
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۷ مهرماه ۱۴۰۴