مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:روز چهارشنبه تا جمعه کاهش نسبی دما را در نیمه شمالی کشور شاهد خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی اظهار داشت: طی دو روز آینده در استان‌های گیلان، مازندران و شرق اردبیل بارش پراکنده و وزش باد رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: چهارشنبه و پنجشنبه علاوه بر استان های شمالی، در شمال آذربایجان شرقی، گلستان و ارتفاعات رشته کوه البرز، بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد:جمعه بارش پراکنده در گیلان و غرب مازندران پیش بینی می شود.

ضیائیان توضیح داد:روز چهارشنبه تا جمعه کاهش نسبی دما را در نیمه شمالی کشور شاهد خواهیم بود.

وی افزود:طی سه روز آینده در نوار شرقی و جنوب غرب کشور به ویژه منطقه زابل، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

او گفت:طی دو روز آینده خلیج فارس و چهارشنبه و پنج شنبه دریای خزر مواج است.