در پی درگذشت همسر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی، معاون اول رئیس‌جمهور در پیام‌هایی جداگانه، این مصیبت را به مرجع عالی‌قدر جهان تشیع و حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در پیام تسلیت خود در پی درگذشت همسر حضرت آیت الله العظمی سیستانی تصریح کرد: بی‌تردید خدمات و مجاهدت‌های علمی و دینی حضرتعالی در پاسداری از ارزش‌های اسلامی و صیانت از امت اسلامی، همواره مایه عزت و افتخار جهان تشیع بوده است و همراهی و پشتیبانی همسر گرامی‌تان در این مسیر، نقشی ارزشمند و ماندگار داشته است.

در متن پیام تسلیت معاون اول رئیس جمهور به حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی آمده است:

محضر مبارک حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی
خبر درگذشت بانوی بافضیلت، همسر گرامی حضرتعالی موجب تأثر و تألم گردید.
این مصیبت جانکاه را به مرجع عالی‌قدر جهان تشیع و خانواده معزز سیستانی تسلیت عرض می‌کنم.
بی‌تردید خدمات و مجاهدت‌های علمی و دینی حضرتعالی در پاسداری از ارزش‌های اسلامی و صیانت از امت اسلامی، همواره مایه عزت و افتخار جهان تشیع بوده است و همراهی و پشتیبانی همسر گرامی‌تان در این مسیر، نقشی ارزشمند و ماندگار داشته است.
از درگاه خداوند متعال، رحمت و غفران الهی برای آن بانوی مکرمه و صبر و اجر برای حضرتعالی و خانواده محترم مسئلت دارم.
عمر بابرکتتان دراز باد.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با صدور پیامی این ضایعه را به حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی نماینده آیت‌الله سیستانی در ایران، تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدجواد شهرستانی
با کمال تأسف و تأثر، خبر درگذشت مادر همسر گرامی‌تان موجب اندوه و تألم عمیق گردید.
بی‌تردید آن بانوی بزرگوار، عمر شریف خویش را در همراهی و پشتیبانی از مرجعیت دینی و ایفای نقش مؤثر در صیانت از ارزش‌های اسلامی و حمایت از جایگاه علمی و معنوی حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی سپری کردند و یاد و نام نیک ایشان همواره در حافظه جامعه شیعی و ارادتمندان به مکتب اهل‌بیت (ع) باقی خواهد ماند.
اینجانب این ماتم را به جنابعالی، همسر گرامیتان، خانواده محترم و تمامی بازماندگان معزز تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، علوّ درجات و رحمت و مغفرت الهی برای آن بانوی مکرمه و صبر و اجر برای بازماندگان و ارادتمندان مسالت می‌نمایم.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور

 

