باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش کانال ۱۲، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، که برای دیدار با ترامپ در کاخ سفید به سر می برد، در یک تماس تلفنی از کاخ سفید به دلیل حمله اسرائیل به قطر در تاریخ ۹ سپتامبر، از محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، عذرخواهی کرد.

این گزارش حاکی است که نتانیاهو به مدت چند دقیقه از کاخ سفید - جایی که میزبانش دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا است - به صورت تلفنی با آل ثانی صحبت کرد.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو به دلیل نقض حاکمیت قطر در حمله به دوحه عذرخواهی کرد و نسبت به کشته شدن یک محافظ امنیتی قطری در این حمله ابراز تأسف نمود.

این گزارش می‌افزاید که این عذرخواهی نقش محوری در تلاش‌های جاری برای نهایی کردن توافق پایان جنگ غزه و تضمین آزادی تمام اسرا دارد، زیرا قطر از زمان حمله اسرائیل - که در آن چند رهبر کلیدی حماس در دوحه هدف قرار گرفتند- از میانجیگری در مذاکرات با حماس خودداری کرده بود.

منبع: تایمز اسرائیل