در نشست شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت از خانم سحر امامی مجری شبکه خبر راوی شجاع جنایت‌های رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدلفتاح نواب از اجرای شجاعانه خانم «سحر امامی» مجری شبکه خبر درهنگام حملات رژیم صهیونی به صداوسیما تجلیل و تقدیر کرد. 

در این نشست که رئیس سازمان حج و زیارت و معاونین و جمعی از مدیران این سازمان و بعثه مقام معظم رهبری حضور داشتند نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت اقدام خانم امامی در آن صحنه و لحظه را امداد الهی توام با صفای باطن وی توصیف کرد.

در ادامه خانم امامی باتاکید بر عشق و علاقه وافر خود به ایران، ادامه داد: خدا راشاکرم که توانستم در آن لحظه از نقش مادری و همسری عبور کنم و در کنار افرادی که از نام وطن و سرزمین ایران اسلامی دفاع کردند بایستم و امیدوارم خدمتگزار خوبی برای جمهوری اسلامی ایران باشم. 

گفتنی است به پاس شجاعت و ایستادگی خانم امامی، سرپرست حجاج ایرانی و مجموعه حج و زیارت با تشرف ایشان و همسرشان به عمره مفرده ازاین مجری شجاع شبکه خبر تقدیرکردند.

منبع: سازمان حج وزیارت

