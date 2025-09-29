شمار زیادی از اسرائیلی‌ها در مقابل سفارت آمریکا در تل آویو تجمع کردند و از ترامپ خواستند تا نتانیاهو را برای پایان جنگ غزه تحت فشار بگذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شمار زیادی از اسرائیلی‌ها امروز دوشنبه در مقابل سفارت آمریکا در تل آویو تجمع کردند و از دونالد ترامپ خواستند تا بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل را تحت فشار بگذارد تا طرح او برای پایان جنگ غزه را بپذیرد.

خبرگزاری فرانسه از خارج از این نمایندگی گزارش داد که جمعیت شعار «الان، الان» سر می‌دادند، در حالی که ترامپ و نتانیاهو در کاخ سفید در حال دیدار بودند.

یکی از تظاهرکنندگان خطاب به جمعیت گفت: «اجازه ندهید هیچ تلاشی برای خرابکاری (در این معامله) صورت گیرد.»

خانواده‌های اسرای اسرائیلی در یک نامه سرگشاده که روز یکشنبه به ترامپ نوشته شد، از او خواستند تا طرح پیشنهادی خود برای پایان جنگ غزه را محقق کند.

این درخواست آنان پس از اظهارات ترامپ مطرح شد که گفت پیشرفت چشمگیری در مذاکرات آتش‌بس قریب‌الوقوع است و به طرح ۲۱ ماده‌ای اشاره کرد که هفته گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به رهبران عرب و مسلمان ارائه کرده بود.

ترامپ روز دوشنبه میزبان نتانیاهو برای گفت‌و‌گو در مورد طرح خود بود. هنگامی که در مورد چشم‌انداز صلح در غزه از او سؤال شد، در حالی که در کاخ سفید از نتانیاهو استقبال می‌کرد به گزارشگران گفت: «من بسیار مطمئنم.»

انتظار می‌رود رهبر آمریکا یک طرح صلح غزه که تاکنون دست‌نیافتنی بوده را پیش ببرد که بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، آزادی ۴۷ اسیر در دو روز اول آتش‌بس را در پی خواهد داشت.

با این حال، نتانیاهو در روز‌های اخیر دلیلی برای خوشبینی نداده است. او در یک سخنرانی متکبرانه در سازمان ملل روز جمعه سوگند یاد کرد که «کار را علیه حماس به پایان خواهد رساند» و قول داد که از تشکیل یک دولت فلسطینی — که اخیراً توسط کشور‌های کلیدی غربی به رسمیت شناخته شده — جلوگیری کند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: تظاهرات در تل آویو ، جنگ غزه ، اسرای اسرائیلی
خبرهای مرتبط
هزاران اسرائیلی برای توافق آتش‌بس غزه و تبادل اسرا تجمع کردند
حماس: هیچ پیشنهاد جدیدی برای آتش‌بس غزه دریافت نکرده‌ایم
طرح صلح ترامپ برای غزه با تردید‌ها و چالش‌های جدی رو‌به‌رو است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترس اسرائیل از حمله ایران پس از اعمال مکانیسم ماشه
اسنپ‌بک چگونه «بلوک شرقی» را متولد کرد؟
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سرگرفت
شکست توهم جولانی در نیویورک: اسرائیل او را نپذیرفت
اتحادیه اروپا اعمال مجدد تحریم‌های ایران را تأیید کرد
حمله موشکی و پهپادی یمن به اهداف حساس در اراضی اشغالی
ناوگان صمود ۴ روز با غزه فاصله دارد
رکوردشکنی طلای جهانی درپی تضعیف دلار
جزئیات تیراندازی و آتش سوزی در کلیسای میشیگان با ۴ کشته
کاخ سفید: توافق غزه «بسیار نزدیک» است
آخرین اخبار
حزب حاکم کارگر انگلیس به پذیرش وقوع نسل‌کشی در غزه رای داد
تظاهرات اسرائیلی‌ها در برابر سفارت آمریکا در تل آویو برای پایان جنگ و آزادی اسرا
عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر بابت حمله به این کشور
کره شمالی: هرگز از انرژی هسته‌ای دست نخواهیم کشید
گزافه گویی تروئیکای اروپا علیه ایران پس از اسنپ بک
ترامپ در استقبال از نتانیاهو: مطمئنم به زودی صلح در غزه برقرار خواهد شد
یک شهید در حمله پهپادی اسرائیل در شرق لبنان
پوتین دستور بزرگترین فراخوان پاییزی خدمت سربازی از سال ۲۰۱۶ را صادر کرد
انگلیس از یک «حادثه» در نزدیکی عدن یمن خبر داد
ترامپ روی فیلم‌های خارجی هم تعرفه بست
تجهیز مرز دوغارون؛ شریان حیاتی صادرات سوخت ایران به افغانستان
ارسال کمک های هند به افغانستان از طریق چابهار
۳ آمریکایی در زندان های افغانستان
مرگ ۵ کودک بر اثر سرخک؛ آغاز کارزار واکسیناسیون گسترده در افغانستان
گفتگوی ترامپ و امیر قطر پیش از دیدارش با نتانیاهو
حبس ابد برای شهروند عراقی به اتهام قاچاق جنگجو به ارتش روسیه
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سرگرفت
کاخ سفید: توافق غزه «بسیار نزدیک» است
قطع سراسری اینترنت فیبر نوری در افغانستان
پوتین قانون خروج از معاهده ضد شکنجه اتحادیه اروپا را امضا کرد
انگلیس تحریم‌های جدید مرتبط با ایران اعمال کرد
مدودف: اروپا توان تحمل جنگ با ما را ندارد
کلوگ: اوکراین می‌تواند اجازه حملات به عمق خاک روسیه را داشته باشد
اسموتریچ خواستار «آزادی کامل عملیاتی» ارتش اسرائیل در غزه شد
توانایی جنگنده‌های مصر شوک جدید به اسرائیل
۴۴ رشته ورزشی برای مهاجرین افغانستانی در ایران + فیلم
موشک‌های ۲۵۰۰ کیلومتری در راه اوکراین؟
ترس اسرائیل از حمله ایران پس از اعمال مکانیسم ماشه
ناوگان صمود ۴ روز با غزه فاصله دارد
اتحادیه اروپا اعمال مجدد تحریم‌های ایران را تأیید کرد