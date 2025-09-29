باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شمار زیادی از اسرائیلی‌ها امروز دوشنبه در مقابل سفارت آمریکا در تل آویو تجمع کردند و از دونالد ترامپ خواستند تا بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل را تحت فشار بگذارد تا طرح او برای پایان جنگ غزه را بپذیرد.

خبرگزاری فرانسه از خارج از این نمایندگی گزارش داد که جمعیت شعار «الان، الان» سر می‌دادند، در حالی که ترامپ و نتانیاهو در کاخ سفید در حال دیدار بودند.

یکی از تظاهرکنندگان خطاب به جمعیت گفت: «اجازه ندهید هیچ تلاشی برای خرابکاری (در این معامله) صورت گیرد.»

خانواده‌های اسرای اسرائیلی در یک نامه سرگشاده که روز یکشنبه به ترامپ نوشته شد، از او خواستند تا طرح پیشنهادی خود برای پایان جنگ غزه را محقق کند.

این درخواست آنان پس از اظهارات ترامپ مطرح شد که گفت پیشرفت چشمگیری در مذاکرات آتش‌بس قریب‌الوقوع است و به طرح ۲۱ ماده‌ای اشاره کرد که هفته گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به رهبران عرب و مسلمان ارائه کرده بود.

ترامپ روز دوشنبه میزبان نتانیاهو برای گفت‌و‌گو در مورد طرح خود بود. هنگامی که در مورد چشم‌انداز صلح در غزه از او سؤال شد، در حالی که در کاخ سفید از نتانیاهو استقبال می‌کرد به گزارشگران گفت: «من بسیار مطمئنم.»

انتظار می‌رود رهبر آمریکا یک طرح صلح غزه که تاکنون دست‌نیافتنی بوده را پیش ببرد که بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، آزادی ۴۷ اسیر در دو روز اول آتش‌بس را در پی خواهد داشت.

با این حال، نتانیاهو در روز‌های اخیر دلیلی برای خوشبینی نداده است. او در یک سخنرانی متکبرانه در سازمان ملل روز جمعه سوگند یاد کرد که «کار را علیه حماس به پایان خواهد رساند» و قول داد که از تشکیل یک دولت فلسطینی — که اخیراً توسط کشور‌های کلیدی غربی به رسمیت شناخته شده — جلوگیری کند.

منبع: خبرگزاری فرانسه