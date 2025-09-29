باشگاه خبرنگاران جوان - کمال سادات، سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران، در نشستی با مدیران استانی و سردبیران خبرگزاریهای رسمی که با حضور محمد مهدی مومنی، مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران برگزار شد، گفت: با توجه به تأکیدات استاندار محترم، ستاد خبری سامانه ۱۴۳۸ در راستای ارتباط مستقیم با هموطنان در خصوص شناسایی محل اختفا و کانونهای تجمع اتباع غیرمجاز، در محل اداره کل اتباع استانداری تهران راهاندازی شده است.
وی عنوان کرد: تمامی هماستانیها میتوانند بدون شمارهگیری کد و همچنین با اخذ کد ۰۲۱ از سراسر کشور با این مرکز تماس برقرار کنند.
سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران افزود: این سامانه به گونهای طراحی شده است که هم امکان ضبط پیام و هم برقراری ارتباط مستقیم با اپراتور را فراهم میسازد و در ساعات اداری هر دو قابلیت فعال بوده و در ساعات غیراداری و ایام تعطیل، سامانه در وضعیت ضبط پیام تنظیم شده است.
سادات خاطرنشان کرد: گزارشهای واصله پس از دریافت، بلافاصله به حوزههای ذیربط ارسال و اقدامات لازم صورت میگیرد.