باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اعضای حزب حاکم کارگر انگلیس روز دوشنبه با تصویب یک طرح فوری، اعلام کردند که اسرائیل در حال ارتکاب نسلکشی در نوار غزه است.
این رای با هدف اعمال فشار بیشتر بر «کییر استارمر»، نخستوزیر انگلیس، برای پذیرش یافتههای «کمیسیون مستقل بینالمللی تحقیق سازمان ملل در مورد سرزمینهای فلسطینی اشغالی، از جمله بیتالمقدس شرقی، و اسرائیل» صورت گرفته است. این کمیسیون اخیراً اعلام کرده که نسلکشی در غزه در حال وقوع است.
طرح مصوب شده، از دولت میخواهد که تحریم تسلیحاتی و تحریمهایی علیه اسرائیل اعمال کند و «هر آنچه در توان دارد برای تضمین یک آتشبس فوری، خروج نیروهای نظامی اسرائیل از غزه و تأمین بدون محدودیت کمکهای بشردوستانه انجام دهد.»
کمیسیون سازمان ملل پیشتر این گزارش را منتشر کرد و نتیجه گرفت که اسرائیل علیه فلسطینیان در نوار غزه مرتکب نسلکشی شده است که این اولین باری است که یک نهاد سازمان ملل چنین بیانیهای صادر میکند.
منبع: رویترز