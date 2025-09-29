سخنگوی حماس اعلام کرد این جنبش در چارچوب توافقی جامع مبنی بر پایان جنگ و خروج اشغالگران از غزه، آماده آزادی اسرا است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - طاهر النونو، از مقامات ارشد حماس گفت  حماس با آزادی همه اسرا ظرف ۴۸ ساعت، آنطور که در بخشی از طرح آمریکایی است، موافقت خواهد کرد.

او به کانال قطری العربی گفت که حماس آماده است تا پس از پایان جنگ، اسرای اسرائیلی را آزاد کند.

طاهر النونو  تأکید کرد: تا این لحظه هیچ متن رسمی از طرح آمریکا در اختیار ما قرار نگرفته و در مذاکرات مربوط به طرح فعلی آمریکا مشارکتی نداشته‌ایم. مبارزه مسلحانه مقاومت در راستای تأسیس کشور فلسطین تعریف می‌شود و آزادی اسرای اسرائیلی نیز منوط به پایان جنگ و خروج کامل نیرو‌های اشغالگر از غزه است.

وی افزود: ما جدیت خود را برای آزادی اسرا در چارچوب توافقی جامع که به جنگ علیه غزه پایان دهد و خروج نیرو‌های اشغالگر را تضمین کند، اعلام می‌داریم.

این مقام با اعلام اینکه، این جنبش آماده آتش‌بس بلندمدت و همچنین پذیرش پیشنهاد مصر مبنی بر تشکیل هیئت مدیره مستقل برای اداره نوار غزه است، افزود: هر طرح آمریکایی که تضمین‌کننده حقوق و منافع مردم فلسطین باشد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ما تمایلی به تداوم جنگ نداریم و هر پیشنهادی که در تضاد با منافع فلسطینیان نباشد، مطالعه خواهد شد.

وی در انتها گفت: مردم فلسطین ملتی توانمند هستند و تحت قیمومت هیچ نهاد خارجی قرار نخواهند گرفت. ما همچنین آماده همکاری با تشکیلات خودگردان فلسطین برای ایجاد دولت وفاق ملی به منظور اداره غزه و کرانه باختری هستیم.

