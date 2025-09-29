باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
از خرید سوخت مکمل در جایگاه های سوخت خودداری کنید + فیلم

مردم به هیچ عنوان از جایگاه‌های سوخت مکمل خرید نکنند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  رئیس اداره بازرسی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت : به دلیل اینکه اکثر مکمل‌ها تقلبی و بی‌کیفیت هستند مردم به هیچ عنوان سوخت مکمل را از جایگاه‌های  سوخت تهیه نکنند.

