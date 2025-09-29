از خرید سوخت مکمل در جایگاه های سوخت خودداری کنید + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u00a0\u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0627\u0632\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0645\u0644\u06cc \u067e\u0627\u0644\u0627\u06cc\u0634 \u0648 \u067e\u062e\u0634 \u0641\u0631\u0622\u0648\u0631\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0646\u0641\u062a\u06cc \u06af\u0641\u062a : \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u0627\u06a9\u062b\u0631 \u0645\u06a9\u0645\u0644\u200c\u0647\u0627 \u062a\u0642\u0644\u0628\u06cc \u0648 \u0628\u06cc\u200c\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0647 \u0647\u06cc\u0686 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0648\u062e\u062a \u0645\u06a9\u0645\u0644 \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc\u00a0 \u0633\u0648\u062e\u062a \u062a\u0647\u06cc\u0647 \u0646\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n