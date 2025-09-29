عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر بابت حمله به این کشور واکنش های منفی زیادی در میان مقامات صهیونیست داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کانال ۱۲ ساعاتی قبل گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، که برای دیدار با ترامپ در کاخ سفید به سر می‌برد، در یک تماس تلفنی از کاخ سفید به دلیل حمله اسرائیل به قطر در تاریخ ۹ سپتامبر، از محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، عذرخواهی کرد و قول غرامت داد.

عذرخواهی نتانیاهو واکنش های منفی زیادی در میان مقامات صهیونیست داشته است.

عمیت سیگال خبرنگار اسرائیلی در واکنش به عذرخواهی نتانیاهو از حمله هوایی به قطر تاکید کرد قطر تاکنون حمله ۷ اکتبر را محکوم نکرده و عذرخواهی امروز نتانیاهو حتی در شرایط ضرورت سیاسی نیز پذیرفتنی نیست.

ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم اشغالگر نیز در واکنش به این اقدام نتانیاهو تاکید کرد حملات هوایی به قطر مسئله‌ای مهم، درست و اخلاقی بود و زمان آن فرا رسیده که به جهان بگوییم قطر یک کشور حامی تروریسم است.

از سوی دیگر یوسی ملمان خبرنگار روزنامه هاآرتص و نویسنده در مسائل اطلاعاتی و امنیتی در واکنش به این اتفاق اعلام کرد: قهرمان شکست‌ها و عذرخواهی‌ها، ترامپ نتانیاهو را مجبور کرد تا در حضور وی از نخست وزیر قطر برای حمله به دوحه عذرخواهی کند. همچنین اوباما نیز نتانیاهو را به عذرخواهی از اردوغان به خاطر حمله به ناوگان آزادی در سال ۲۰۱۰ مجبور کرد و در سال ۱۹۹۷ نیز به دلیل تلاش ناکام برای ترور خالد مشعل در اردن از پادشاه این کشور عذرخواهی کرد.

اوریت ستروک از وزرای کابینه اسرائیلی نیز در واکنش به این اقدام نتانیاهو گفت: آیا امیر قطر نیز از نخست وزیر به خاطر ۷ اکتبر عذرخواهی کرد؟

بزالل اسموتریچ، دیگر وزیر افراطی صهیونیست نوشت: امروز سالگرد توافق مونیخ است که در ۲۹ سپتامبر ۱۹۳۸ امضا شد. همان‌طور که چرچیل آن زمان گفت: «انگلستان می‌توانست میان ننگ و جنگ انتخاب کند. او ننگ را برگزید و در نتیجه جنگ را هم دریافت خواهد کرد.» عذرخواهی خفت‌بار در برابر کشوری که حامی و تأمین‌کننده مالی ترور است، ننگ است.

اویگدور لیبرمن در واکنش نوشت: «باورکردنی نیست که نتانیاهو از قطری‌ها عذرخواهی کرده، کسانی که تا امروز حمله هفتم اکتبر را محکوم نکرده‌اند، اما او هرگز از مردم اسرائیل بابت این‌که در دورهٔ مسئولیتش هزاران اسرائیلی کشته، مورد تجاوز و اسیرشدند، عذرخواهی نکرده است.»

منبع: تایمز اسرائیل