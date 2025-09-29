باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
شلیک صهیونیست‌ها به پزشک فلسطینی در بیمارستان ناصر + فیلم

صهیونیست‌ها به یک پزشک فلسطینی در بیمارستان ناصر شلیک کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  تصاویری منتشر شده است که زخمی شدن دست یک پزشک بر اثر تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی در بیمارستان ناصر واقع در شهر خان یونس نوار غزه را نشان می‌دهد.

