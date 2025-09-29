دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت‌ها) بر اساس اعلام تامین اجتماعی در راستای اجرای قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور و به منظور تعمیم پوشش بیمه‌ای، زیر چتر حمایتی این سازمان قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت‌ها) بر اساس اعلام تامین اجتماعی در راستای اجرای قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور و به منظور تعمیم پوشش بیمه‌ای، زیر چتر حمایتی این سازمان قرار گرفتند.

با ابلاغ بخشنامه اجرایی، دستیاران علوم پزشکی در سراسر کشور زیر پوشش خدمات این سازمان قرار گرفتند.

بنا بر این گزارش، این اقدام در اجرای بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و با استناد به تبصره یک ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی انجام شده است.

براساس ابلاغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سازمان تأمین اجتماعی، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور مؤظفند به منظور ارتقای امنیت شغلی، خدمات درمانی و تأمین آینده کاری دستیاران علوم پزشکی(رزیدنت)، این افراد را در دوران تحصیل، زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دهند.

بر این اساس، مطابق ضوابط قانونی، دستیاران پزشکی در دوران تحصیل جز بیمه‌شدگان اجباری محسوب و کارفرما باید لیست حق‌بیمه آنان را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه و پرداخت کند.

بر اساس دستورالعمل مربوطه، مجموع حق‌بیمه ماهانه این افراد، مطابق قانون معادل ۲۷ درصد مبلغ کمک‌هزینه پرداختی به دستیاران شامل ۲۰ درصد سهم کارفرما (دانشگاه) و ۷ درصد سهم بیمه‌شده (دستیار) است.

بنابر این گزارش، پرداخت حق‌بیمه این گروه از بیمه‌شدگان از ابتدای فرودین سال ۱۴۰۴ الزامی است و طبق بخشنامه ۱۰۰۰/۱۴۰۴/۶۵۱۰ مورخ هفتم مهرماه ۱۴۰۴، دانشگاه علوم پزشکی به عنوان کارفرما باید نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه دستیاران علوم پزشکی به تفکیک واحدهای تابعه سازمان طبق ماده ۳۹ این قانون و آیین‌نامه مربوطه اقدام کند.

بر پایه قانون اشاره شده، دانشجویان مقطع تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی بالینی با عنوان دستیار علوم پزشکی، مشمول این پوشش بیمه‌ای هستند.

بر اساس این گزارش، دوره دستیاری پزشکی به معنای رابطه استخدامی این افراد نیست؛ بنابراین آنان از شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی خارج بوده و مشمول بیمه بیکاری نخواهند بود.

همچنین این گزارش می‌افزاید: حق‌بیمه مشمولان پوشش بیمه‌ای دستیاران علوم پزشکی باید تا پایان شهریور سال‌جاری براساس تقسیم‌بندی مشخص شده در دستورالعمل اداری موضوع بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال‌جاری به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.

