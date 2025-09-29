بر اساس گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی، شامگاه دوشنبه یک «حادثه امنیتی پیچیده» برای نیرو‌های نظامی صهیونیست در شهر غزه رخ داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در پی اقدام مقاومت فلسطین که یک راکت ضدزره به سمت تانک مرکاوا ارتش اسرائیل شلیک کرد، یک نظامی کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شدند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حمله امروز حماس به یک اردوگاه نظامی در شهر غزه، پنج سرباز از جمله دو افسر به‌شدت زخمی و شش سرباز دیگر نیز به‌طور سطحی آسیب دیدند.

بر اساس این گزارش، مقاومت فلسطین ابتدا یک تانک و بولدوزر نظامی ارتش اسرائیل را در شمال غزه با راکت هدف قرار داده و منهدم کرد و سپس با ورود نیرو‌های امدادی، بمب‌های از پیش کارگذاشته شده را منفجر نمود.

رسانه‌های اسرائیلی همچنین از انتقال مجروحان توسط چهار بالگرد نظامی به بیمارستان‌های تل آویو و بئرالسبع خبر دادند که به گزارش‌ها، برخی از مجروحان دچار قطع اعضای بدن شده‌اند.

در همین حال، ارتش اسرائیل همانند رویه معمول خود، برای حفظ روحیه نیروهایش، اخبار مربوط به تلفات و خسارات ناشی از حملات مقاومت را سانسور می‌کند.

از سوی دیگر، گروه‌های فلسطینی برای تقویت روحیه مردم و رزمندگان خود، اقدام به تهیه و انتشار ویدیو از عملیات‌های نظامی ضدصهیونیستی می‌کنند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: مقاومت فلسطین ، حماس ، ارتش اسرائیل
