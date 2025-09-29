باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد نبی رودکی معاون پیشین ستاد کل نیروهای مسلح در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه نشان داد که مردم با تمام توان پشت سر مقام معظم رهبری با وحدت و انسجام ایستاده اند که این مسئله مشابه همان اتفاقی است که در دوران ۸ سال دفاع مقدس اتفاق افتاد. ملت ما زیر بار زور نخواهد رفت و در برابر زورگویان خواهد ایستاد.

سردار رودکی ادامه داد: ما در دوران جنگ توانستیم با اتکا به خلاقیت و وحدت حدود ۳۵ هزار اسیر از دشمن بعثی بگیریم و موفقیت‌های چشمگیری در جنگ تحمیلی کسب کنیم.

سردار فتح الله جعفری مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد: مهمترین و اساسی‌ترین مؤلفه جنگ ۱۲ روزه حضور مردم در میدان بود،دشمنان تصور می‌کردند که مردم در آن ایام علیه نظام قیام خواهند کرد اما اتفاق متفاوتی افتاد و مردم پشت رهبر معظم انقلاب ایستادند.

وی تصریح کرد: هر کشوری در این سطح سردارانش ترور می‌شد نمی‌توانست در جنگ کار خاصی انجام دهد اما جمهوری اسلامی تحت هدایت رهبر معظم انقلاب توانست دشمن را سر جایش بنشاند،ما ابتکار عمل را به دست گرفتیم و این مسئله بسیاربا اهمیت و کلیدی است.

رودکی ادامه داد: رهبری امام راحل در جنگ ۸ ساله مسئله راهبردی و مهمی بود و پیروزی را برای ما رقم زد،در جنگ ۱۲ روزه نیز این رهبری و اقتدار مقام معظم رهبری بود که پیروزی را برای ملت بزرگ ایران رقم زد. رهبر معظم انقلاب پس از تجاوز رژیم صهیونیستی در پاسخ به آنها گفت که شما را بیچاره خواهیم کرد که این مسئله باعث غرور و افتخار ما است.

سردار جعفری متذکر شد: صدام در آن زمان یک مصاحبه‌ای انجام داده بود که شما چرا به خاطر از دست دادن خرمشهر ۳۰۰ نفر را اعدام کردید،اما ما یک ادبیاتی در جنگ تحمیلی دفاع مقدس داشتیم که هدفمان کشتار نبود جالب است بدانید که ما حدود ۱۰ هزار پناهنده آن زمان در عراق داشتیم. لذا صدام جنگ وحشتناکی را علیه ما شروع کرد اما با این حال باز به دنبال کشتار نبودیم.

رودکی گفت: در دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله رزمندگان از هم سبقت می‌گرفتند،جوانان امروز نیز همین گونه هستند به عنوان مثال مشاهده کنید که در مراسم محرم و ایام خاص چه حضور باشکوهی دارند.

معاون پیشین ستاد کل نیروهای مسلح اظهار کرد: امام راحل در ایام دفاع مقدس می‌فرمودند شما زمانی پیروز هستید که وحدت و اخلاص داشته باشید،ایشان در واقع از ما وحدت عملی می‌خواستند و البته تمام ارکان نیز این وحدت را داشتند.

وی گفت: در ایام جنگ ۱۲ روزه نیز مردم با یکدیگر منسجم شدند و دشمن نتوانست به اهداف خود برسد،دشمن باید بداند که اگر این بار دست به شرارت بزند سیلی محکم‌تری خواهد خورد چرا که در جنگ قبل ما از ۳۰ درصد توانایی خود استفاده کردیم اما اگر مجدداً خبطی کند معادلات عوض خواهد شد.

رودکی بیان کرد: وسعت اسرائیل به اندازه مساحت عملیات خرمشهر نیست دنیا چه فکری می‌کند؟ما اهل جنگ نیستیم اما اگر خلافی کنند مشت محکمی خواهند خورد.

سردار جعفری گفت: هر زمان که وحدت و همدلی وجود داشته باشد پیروزی کسب می‌شود،معتقدم جوانان نسل امروز حتی بهتر از جوانان زمان جنگ هستند و می‌توانند با انسجام خود مقتدرانه در برابر دشمنان بایستند.