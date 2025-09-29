باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - ژوزه مورایس سرمربی تیم الوحده امارات پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل تراکتور در لیگ نخبگان آسیا اظهار کرد: من هم مثل بازیکنان خسته شدم. همانطور که بازیکنان دوندگی داشتند، این خستگی روی من هم بود. از همان دقیقه اول یک جنگندگی بین دو تیم وجود داشت. سرعت بازی بسیار زیاد بود و نتیجه بازی تا لحظه آخر اصلاً مشخص نبود. در آخر به نظرم عدالت رعایت شد و نتیجه تساوی عادلانه بود.

او افزود: خوشبختانه در خط دفاعی در اکثر دقایق موفق عمل کردیم و توانستیم جلوی خط حمله تراکتور را بگیریم. تراکتور تیمی خیلی قوی و خوب است. سرعت انتقال این تیم از دفاع به حمله خیلی زیاد است. باید به بازیکنانم تبریک بگویم که خیلی خوب بازی کردند. مقابل چنین جوی بازی کردن خیلی سخت است. تماشاگران فشار زیادی می‌آوردند و از دقیقه اول تا آخر تیم‌شان را تشویق کردند. بازی در چنین ورزشگاه زیبایی حس خوبی هم داشت. ما یک امتیاز گرفتیم و از آن هم رضایت داریم.

سرمربی تیم الوحده در واکنش به یادآوری اینکه تیمش در جریان بازی خوش‌شانس بوده و موقعیتی در جریان بازی نداشته است، گفت: ما هم موقعیت‌های زیادی داشتیم و اینطور نیست که موقعیت نداشته باشیم. بیرانوند ۲ توپ خوب از ما گرفت. یک موقعیت را دیارا گل نکرد و یک توپ را هم بیرانوند به سختی گرفت. ما چند ضربه ایستگاهی نیز در اطراف محوطه داشتیم که موقعیت‌های بسیار خوبی بودند. این چیزی بود که من دیدم، اما شاید، چون شما طرفدار تراکتور هستید بازی را طور دیگری دیدید! شاید به نظر شما این نتیجه عادلانه نبود، اما به نظر من تساوی عادلانه بود و بازی خوبی را از ۲ تیم دیدیم.

مورایس در پاسخ به این پرسش که غیبت عمر خریبین مهاجم سوریه‌ای الوحده چقدر در تساوی این تیم مقابل تراکتور تأثیرگذار بوده است، خاطر نشان کرد: من مربی نیستم که دنبال بهانه باشم. بازیکنان ما همین هستند و من به همه آنها اعتماد دارم. عمر خریبین به دلیل خاصی نتوانست بیاید و نمی‌توانم بگویم اگر او بود نتیجه دیگری رقم می‌خورد. تراکتور هم می‌تواند بگوید ترابی و دروژدک را نداشت. من به ترکیبم اعتماد دارم و به این قضیه فکر نمی‌کنم. مهم این است که از تراکتور امتیاز گرفتیم. در واقع ما مطمئن بودیم که سه امتیاز را نمی‌توانیم بگیریم، چون تراکتوری‌ها در دفاع قوی هستند و موقعیت کمی می‌دهند. در دقایقی توپ را به آنها دادیم و سعی کردیم بازی را کنترل کنیم. نمی‌خواهم وارد استراتژی ریز مسابقه شوم، اما سعی کردیم بازی را کنترل کنیم. هدف ما در هر مسابقه این است که سه امتیاز را بگیریم، اما این یک تورنمنت طولانی است و هر بازی داستان خودش را دارد و ما از الان به بعد به فکر بازی آتی‌مان خواهیم بود.

او در مورد قضاوت داور عربستانی در مسابقه تراکتور - الوحده تصریح کرد: من خیلی عادت ندارم در مورد داوری صحبت کنم. زمانی که در ایران بودم همیشه می‌خواستم قضاوت‌ها عادلانه باشد و داوران سمت یک تیم را نگیرند. درباره داوری امروز هم خاصی ندارم بگویم. بازی امروز حساس بود و همانطور که دیدید تراکتور تعویضی هم نکرد. ما بازیکنان جوانی داریم و خیلی بااستعداد هستند و خوشحالیم که در چنین جوی قرار گرفته و تجربه کسب کردند.

سرمربی تیم فوتبال الوحده در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره دلیل غیبت عمر خریبین در مسابقه این تیم مقابل تراکتور گفت: او مشکل خانوادگی داشت. متأسفانه همسرش مریض و در بیمارستان بستری بود. به همین خاطر امکان حضور وی در ایران وجود نداشت. این تصمیم سختی بود، چون او یک روز قبل از سفر اعلام کرد که این مشکل را دارد. همانطور که می‌دانید ما یک مهاجم طراز اول داریم و این تصمیم برای من سخت بود، اما انسانیت در اولویت اول قرار دارد. من با رئیس باشگاه صحبت کردم و به این نتیجه رسیدیم که این بازیکن همراه ما نباشد و کنار خانواده‌اش بماند.

مورایس در پایان گفت: افتخار خیلی بزرگی بود که یک بار دیگر به ایران آمدم. من عاشق ایران و مردم آن هستم. برای تراکتور هم آرزوی موفقیت دارم.