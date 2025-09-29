باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور عصر امروز دوشنبه (۷مهرماه) در نشست هماهنگی سازوکار توسعه روابط ایران و روسیه، گفت: در دیدار‌های مسئولان دو کشور از جمله دیدار اخیر نخست وزیر روسیه، اراده برای گسترش مناسبات فیمابین بویژه افزایش حجم مبادلات تجاری مورد تاکید طرفین بوده است.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه روسیه به عنوان کشور همسایه ایران، جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارد، تصریح کرد: منافع مشترک و ظرفیت‌های فراوان در روابط، زمینه‌های مناسبی برای تقویت همکاری‌های دو کشور فراهم ساخته است و بر این اساس در صدد هستیم در قالب این سازوکار به افزایش هماهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دو کشور کمک کنیم و در این راستا فعال‌تر شدن کمیسیون مشترک همکاری ایران و روسیه حائز اهمیت است.

وی استمرار رایزنی‌های دو کشور در مجامع بین‌المللی را مهم دانست و با اشاره به اولویت و جایگاه این کشور‌ها در سیاست خارجی ایران، بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها از جمله افزایش ارتباطات بخش‌های خصوصی و فعالیت اتاق‌های بازرگانی را مورد تاکید قرار داد.

در این جلسه که با حضور مسئولان ذی‌ربط برگزار شد، آخرین وضعیت موضوعات مختلف همکاری دو کشور ایران و روسیه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

منبع: ریاست جمهوری