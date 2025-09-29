نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با دونالد ترامپ، از طرح صلح آمریکا حمایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -  بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید با تقدیر از وی به عنوان »دوست صدیق اسرائیل»، از طرح صلح آمریکا حمایت کرد.

وی ادعا کرداین طرح، آزادی سریع اسرا را تضمین کرده و غزه را از یک تهدید امنیتی برای اسرائیل به وضعیتی بی‌خطر تبدیل می‌کند.

نتانیاهو با تأکید بر ابعاد امنیتی طرح ترامپ، مدعی شد که این طرح، خلع سلاح کامل حماس و حذف آن از ساختار مدیریتی غزه را در پی دارد و اداره این منطقه را بدون حضور حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین ممکن می‌سازد. وی تهدید کرد در صورت عدم پذیرش این طرح توسط حماس، اسرائیل «ماموریت خود را تا پایان ادامه خواهد داد.»

این مقام صهیونیستی همچنین با ابراز مخالفت شدید با به رسمیت شناسی کشور فلسطین و توصیف آن به عنوان "تهدیدی وجودی"، بر عزم خود برای محقق سازی تمامی اهداف طرح آمریکا از جمله حذف کامل حضور حماس از غزه تأکید کرد. وی در ادامه توهمات خود درباره فعال شدن توافق ابراهیم و گسترش آن ابراز امیدواری کرد.

در پایان، نتانیاهو از مواضع ترامپ در قبال تشکیلات خودگردان فلسطین استقبال کرده و شرط گذاری وی برای اعمال تغییرات ساختاری در این تشکیلات به عنوان پیش‌نیاز مشارکت در اداره غزه را مورد تقدیر قرار داد.

منبع: الجزیره

